Sosyal medya platformu X (Twitter), akılalmaz bir dijital magandalık ve yapay zeka suistimaline sahne oldu. 'Bornoz Partisi' kullanıcı adını kullanan bir şahıs, AK Partili kadın siyasetçi ve kullanıcıların fotoğraflarını yapay zeka yöntemiyle değiştirerek siber zorbalığa soyundu. Bir kullanıcının tepkisi sonrasında köşeye sıkışan şahsın pişkin savunması ise bu kadarına da pes dedirtti.

Sosyal medyanın karanlık yüzü, yapay zeka teknolojilerinin kötü niyetli kullanımıyla bir kez daha gün yüzüne çıktı. X platformunda ortaya çıkan ve kendisini gizleyen bir siber zorba, AK Partili kadın kullanıcıların profillerindeki fotoğrafları hedef aldı.

"BÖYLESİ DAHA GÜZEL" DİYEREK PAYLAŞTI!

Söz konusu kullanıcı, kadınların fotoğraflarını yapay zeka programları vasıtasıyla manipüle ederek üzerlerine bornoz giydirilmiş gibi gösterdi. Onlarca kadının görsellerini rızaları dışında bu şekilde değiştiren şahıs, hazırladığı montajlı fotoğrafları orijinal paylaşımların altına "Böylesi daha güzel" notunu düşerek servis etti. Kadınları dijital ortamda hedef gösteren ve itibar suikastı yapan bu hesap, kısa sürede büyük tepki topladı.

Yapay zekayla Bornozlu itibar suikastı! AK Partili kadınları hedef alan siber magandaya tepki yağdı

SAVCILIK KELİMESİNİ DUYUNCA FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Zorbalığa maruz kalan mağdur kadınlardan birinin durumu fark ederek hukuki süreç başlatacağını belirtmesi üzerine siber zorba panikledi. Mağdur kadının ısrarlı takibi ve "Savcılıktayım, hesabını vereceksin" restinin ardından, onlarca kadını mağdur eden şahıs hesabının profilini değiştirip, paylaştığı çirkin fotoğrafları da silerek izini kaybettirmeye çalıştı.

Yapay zekayla Bornozlu itibar suikastı! AK Partili kadınları hedef alan siber magandaya tepki yağdı

PİŞKİN SAVUNMA: "YAPAY ZEKA OTOMATİK YAPMIŞ"

Olayı fark eden bir öğretmenin siber zorba ile yaptığı mesajlaşma, dijital magandaların pişkinliğini gözler önüne serdi. Mağdur kullanıcının "Savcılığa gidiyorum" resti üzerine paniğe kapılan şahsın, suçu hemen yapay zekaya atmaya çalıştığı görüldü.

Siber zorba, attığı mesajlarda "Yapay zeka otomatik yapmış, benlik bir şey değil. Durdurdum, silindi. Kapattım" diyerek kendisini savunmaya çalıştı. Siber zorba, "Savunmanı savcılığa verirsin" tepkisine ise "Verebilirsin, bay bay" şeklinde lakayıt bir cevap verdi.

Yapay zekayla Bornozlu itibar suikastı! AK Partili kadınları hedef alan siber magandaya tepki yağdı

HUKUKÇULAR UYARIYOR: AĞIR CEZALARI VAR!

Uzmanlar, kişilerin fotoğraflarının yapay zeka veya montaj yoluyla rızaları dışında değiştirilerek yayınlanmasının Türk Ceza Kanunu'na göre "Özel hayatın gizliliğini ihlal", "Hakaret" ve "Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve yayılması" suçlarını oluşturduğuna dikkat çekiyor. Hesabın silinmiş olmasının dijital ayak izini yok etmediğini belirten hukukçular, savcılık eliyle yapılacak IP ve siber incelemelerin ardından bu şehir magandalarının kimliklerinin kısa sürede tespit edilerek cezalandırıldığını vurguluyor.

X'te 'Bornoz Partisi' ismini alan siber zorbanın, bir kullanıcının tepkisinin ardından kısa süre sonra paylaştığı fotoğrafları sildiği ve profilini de değiştirdiği görüldü.

Olayla ilgili mağdurların suç duyuruları üzerine adli makamların inceleme başlatması bekleniyor.

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