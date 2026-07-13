Uzmanlar uyarıyor: Düğün salonu seçtiğinizde davetli sayısından ikramlıklara kadar verilen bütün vaatleri yazılı olarak alın. Sözleşme imzalamadan ve ruhsatı görmeden asla ödeme yapmayın. Aksi hâlde, yaşanacak aksaklıklarda veya iptal durumlarında hakkınızı arayamazsınız.

Yaz aylarının ortasına geldiğimiz şu günlerde salonlar, sahil kenarları ve kır düğünü mekânları tamamen dolu. Her gün, her yerde bir düğün organizasyonu gerçekleşiyor. Bu yoğun sezonda mağduriyet yaşayanlar da var, işini sağlama alıp süreci sıkıntısız tamamlayanlar da...

Yoğunluk sebebiyle bir an önce mekan seçip önemli bir adımı geride bırakmak isteyen aileler, zaman zaman sözleşme aşamasını ihmal edebiliyor. Tüketici dernekleri ise vatandaşları bu konuda önemle uyarıyor.

Uzmanlar “Diyelim ki salonu seçtiniz, ikramlıkları gözden geçirdiniz ve fiyatta anlaştınız. Fakat orada durun ve vadedilen bütün detayları yazılı olarak talep edin. Ardından mekânın ruhsatını sorgulayın; karşılıklı imzalanacak sözleşmenin ardından kapora ödemesini yapın” tavsiyesinde bulunuyor.

Salonla anlaşırken her sözü yazılı olarak alın! Düğününüz zehir olmasın

MATBU SÖZLEŞMEYE HAYIR

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, düğün salonlarıyla yapılan sözleşmelerin dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtti. İptal ve iade şartlarının açık şekilde yeniden düzenlenmesinin muhtemel mağduriyetlerin önüne geçeceğini ifade eden Şahin “Düğün organizasyonları ve salonlarla ilgili çok sayıda şikâyet alıyoruz. Çiftlerin, salonlar tarafından hazırlanan matbu sözleşmelere doğrudan imza atmamalarını öneriyorum. Sözleşme sürecine mutlaka müdahil olun, tarafsız ve ilgisiz kalmayın. Sözleşme iki taraflı bir hukuki metindir; siz de kendi şartlarınızı mutlaka yazdırmalısınız” dedi.

UCUZDUR, VARDIR BİR HİLESİ

Öte yandan mekânların ruhsat durumu da kritik bir önem taşıyor. Çiftlerin mutlu günlerinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için ruhsatın mutlaka görülmesi gerektiğini hatırlatan Mahmut Şahin, şunları söyledi:

Salonla anlaşırken her sözü yazılı olarak alın! Düğününüz zehir olmasın

"Fiyatın ucuzluğu sizi cezbetmesın. Ruhsatını rahatlıkla gösteren bir salon, mutfak ve yangın güvenliği dâhil her türlü resmî denetime açıktır. Ruhsatı sorduğunuzda telaşlanan işletmeler ise denetimden kaçıyor demektir ve size bir şekilde zarar verebilir. Bu riskten korunmanın tek yolu, ruhsatlı bir düğün salonu ya da etkinlik mekânında organizasyon yapmaktır"

İPTAL KAÇ GÜN ÖNCE YAPILMALI

Her organizasyonda olduğu gibi düğünlerde de iptallerin sıklıkla karşılaşılan durumlardan olduğunu belirten Mahmut Şahin “Düğün organizasyonu netleşince o heyecanla kaporalar veriliyor, bazen de anlaşmaya göre tutarın tamamı ödeniyor. Fakat düğüne iki ay ya da 15 gün kala planlar iptal edilebiliyor. İşte buradaki süre sınırı çok kritiktir. İptal durumunda kaporanın yanıp yanmayacağını veya bedelin tamamının istenip istenemeyeceğini netleştirmenin tek yolu sözleşmedir. Kanuna göre düğün gününden en az 31 gün önce vazgeçilmişse, ödenen paranın tamamını geri alma hakkınız bulunur. Ancak iptal süresi 30 günün altındaysa, işletmecinin o günü başkasına kiralama ihtimalinin azalması sebebiyle makul bir kesinti oranı belirlenerek mağduriyeti önlenir” diye konuştu.

PARANIN TAMAMINI ALABİLİRSİNİZ

Kaporanın iade edilmemesi kuralı, salonun o tarihte boş kalması durumu için geçerlidir. Ancak sizin iptal ettiğiniz gün için salonu bir başkasına kiralayan işletme, paranızın tamamını iade etmekle yükümlüdür. Mahmut Şahin bu konudaki yasal hakları şöyle özetledi:

Kapora, işletmecinin uğrayacağı zararı önlemeye yöneliktir. Fakat sizin iptal ettiğiniz gün o salon boş kalmamış ve başkasına kiralanmışsa, salon sahibi sizden kestiği kaporayı da iade etmek zorundadır. Bu tutarı Tüketici Hakem Heyeti marifetiyle geri alabilirsiniz. Bu şartları sözleşmeye önceden eklersek hakkımızı aramak çok daha kolay olur. Elbette böyle bir durumun yaşanmasını istemeyiz; ancak iptal ettiğiniz tarihte salonun boş kalmadığını bir fotoğrafla belgelemeniz, hak arama sürecinde yararınıza olacaktır.

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