Mercedes-AMG, 680 beygir güce sahip yeni elektrikli CLA 45 4MATIC+ modelini tanıttı. DS Automobiles ise yeni premium SUV modeli DS N°7'yi ekim ayında Türkiye'de satışa sunacağını açıkladı.

Mercedes-AMG, üç adet akıllı elektrik motoruna sahip yeni CLA 45 4MATIC+ modelini duyurdu.

680 BEYGİRLİK CLA 45

500 kW (680 beygir) gücü sayesinde 0’dan 100 km/s’ye 2.7 saniyede ulaşan otomobil, değişken dört tekerlekten çekiş sisteme sahip.

Adaptif süspansiyon ve aktif aerodinamik özelliklerle yol tutuşu artırılan CLA 45, 800 volt mimarisi sayesinde 10’dan yüzde 80’e şarj işlemini sadece 22 dakikada tamamlayabiliyor. Otomobil sadece on dakikalık bir şarjla, 270 kilometrenin üzerinde bir menzil için yeterli enerji sağlayabiliyor.

YENİ DS N°7: EKİMDE SATIŞA SUNULACAK

DS Automobiles ise ürün gamında yeni dönemi temsil eden DS N°7’yi ekim ayında Türkiye’de satışa sunacak.

İddialı tasarım çizgilerinin yanı sıra sürüş destek sistemleriyle adından söz ettiren model, premium SUV segmentinde boy gösterecek. Ülkemizde ilk etapta 145 beygirlik yeni nesil hibrit güç ünitesiyle yollara çıkacak. Çift kavramalı 6 ileri otomatik şanzımana entegre edilen 21 kW gücündeki elektrik motoruyla birlikte çalışan bu sistem, şehir içi kullanımda sürüşlerin yüzde 50’sine kadarını elektrikle sağlayabiliyor.

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