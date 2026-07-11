Haziran ayının ikinci el ilan verilerine göre yılın ilk 6 ayında enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar bir önceki aya göre düşüş gösterdi. Agresif sıfır araç kampanyaları, özellikle 0-5 yaş aralığındaki ikinci el araçlara olan talebi yavaşlattı.

Online ilan platformu arabam.com’un, haziran ayının ikinci el ilan verilerine göre bayram ve tatil dönemlerinde pazarda beklenen hareketlilik sınırlı kaldı. Haziran ayında ise ikinci el otomobil piyasasında durağanlık devam etti.

Sıfır araçlardaki agresif kampanyaların, özellikle 0-5 yaş aralığındaki ikinci el araçlara olan talebi yavaşlattığı belirtildi. Alıcılar liste fiyatlarının altına inen sıfır kilometre araçlara yöneliyor.

Verilere göre, kurumsal satıcıların araçları aldıkları maliyetlerin altına düşmemek için fiyat indirimlerinde daha temkinli davrandığını; bireysel satıcıların ise daha hızlı satış yapmak amacıyla fiyatlarını daha fazla düşürdüğünü gösteriyor. Haziran ayında bireysel ilanlarda fiyatı düşen ilanların oranı, kurumsal ilanlara kıyasla yüzde 17,08 daha yüksek.

Enflasyondan arındırılmış verilere bakıldığında da yılın başından bu yana ikinci el otomobil fiyatlarında reel düşüş eğilimi devam ediyor. Yaz aylarının otomotiv pazarında beklenenin altında bir hareketlilikle geçebileceğini düşünülüyor.

İkinci elde fiyatlar düşüşte! Sıfır araç indirimi ikinci eli vurdu

İLANLARDA EN ÇOK GÖRÜLEN MARKA VE MODELLER

Haziran ayında ilanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve BMW oldu. Model bazında bakıldığında ise Renault Clio, Renault Megane, Fiat Egea, Opel Astra, Toyota Corolla, Ford Focus, Volkswagen Passat, Honda Civic, Opel Corsa ve Volkswagen Polo oldu.

1.000.000 TL ALTI ARAÇ İLANLARI AĞIRLIĞINI KORUYOR

Haziran ayında 600.000 TL’ye kadar olan araçların ilan oranı yüzde 33 olurken, 600.001-1.000.000 TL aralığındaki araçlar yüzde 26, 1.000.001-1.400.000 aralığındakiler yüzde 18, 1.400.001-1.700.000 TL aralığındakiler yüzde 9, 1.700.000 TL ve üzerindekiler ise yüzde 13 oranında pay aldı.

İLANLARDAKİ YAŞ ARALIKLARI

Haziran ayında 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı, 1 puan gerileyerek yüzde 24,5 olarak gerçekleşti. 6-9 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 16,1 olurken, 10-15 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 30,1 oldu. 16-20 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 11,8 olarak kaydedildi. 20 yaş ve üzerindeki araçların ilan oranı ise yüzde 17,5 olarak kaydedildi.

YAKIT TİPİNE GÖRE ARAÇLARIN İLAN ORANLARI

Araçlar yakıt tipine göre incelendiğinde, haziran ayında benzinli araçların ilan oranı yüzde 30,5 olarak gerçekleşti. Dizel araçların ilan oranı ise bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 45,8’e geriledi. Elektrikli araçların ilan oranı yüzde 1,6, hibrit araçların ilan oranı %2,4 olarak kaydedildi. LPG’li araçların ilan oranı ise bir önceki aya göre 1,8 puan artarak yüzde 19,7’ye yükseldi.

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