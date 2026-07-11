Volkswagen Grubu, artan maliyetler, Çinli üreticilerin yükselen rekabeti ve küresel otomotiv pazarındaki değişimlere karşı kapsamlı bir yeniden yapılanma planı işçi temsilcilerine takıldı. Şirket son olarak, model gamını yüzde 50'ye kadar azaltmayı ve üretim kapasitesini düşürmeyi değerlendiriyor.

Volkswagen tarihinin en büyük krizlerinden birine çözüm arıyor. ABD’nin uyguladığı tarifeler, Çinli markaların Avrupa’daki atağı ve yüksek maliyetler Alman devinin sıkıntılı günler geçirmesine neden oluyor. Markanın buna çözüm olarak birçok fabrikayı kapatma ve 100 bine yakın kişiyi işten çıkarma planı işçi temsilcilerinin itirazına takıldı.

YENİ HEDEF MODEL SAYISINI AZALTMAK

Volkswagen Grubu, tarihinin en büyük dönüşüm süreçlerinden birine hazırlanıyor. Alman otomotiv devi, daha kârlı modellere odaklanmak amacıyla bünyesindeki markaların model çeşitliliğini önemli ölçüde azaltmayı planlıyor. İddialara göre grup genelindeki model sayısı mevcut seviyenin yaklaşık yarısına kadar düşürülebilir.

Yeniden yapılanma planı yalnızca model gamını değil, üretim süreçlerini de kapsıyor. Volkswagen'in yıllık küresel üretim kapasitesini yaklaşık 12 milyon adetten 9 milyon adede indirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Böylece şirket, talebin altında kalan üretim kapasitesini optimize ederek maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor.

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DONANIMLAR SADELEŞTİRİLECEK

Plan kapsamında yalnızca model sayısı değil, donanım seçenekleri de sadeleştirilecek. Bazı modellerde sunulan versiyon ve opsiyon sayısının yüzde 75'e kadar azaltılması gündemde. Volkswagen böylece hem üretim süreçlerini basitleştirmeyi hem de tedarik zincirindeki karmaşıklığı azaltmayı hedefliyor.

Şu an için üretimden kaldırılacak modeller resmen açıklanmış değil. Ancak benzer segmentlerde birbirine yakın konumlanan bazı otomobillerin ve düşük satış performansı gösteren modellerin bu süreçten etkilenebileceği belirtiliyor. Özellikle Avrupa ve Çin pazarındaki ürün gamında önemli değişiklikler yaşanabileceği ifade ediliyor.



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