İhlas Haber Ajansı
Çankaya Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Ankara polisi, Çankaya Belediyesi'ne yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon başlattı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Özetle DinleÇankaya Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözalt...
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Gündem az önce
CHP'li Çankaya Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.
- Operasyon sabah saatlerinde başladı.
- Polis ekipleri belediye binasında çeşitli birimlerde arama başlattı.
- Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.
- Belediyedeki arama ve inceleme çalışmaları devam ediyor.
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Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
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ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Polis ekipleri belediye binasında çeşitli birimlerde arama başlatırken, operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Belediyedeki arama ve inceleme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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