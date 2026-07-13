Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine, bugün Beştepe'de kritik gündemle toplanıyor. NATO Zirvesi'nin yansımaları, CAATSA ve F-35 süreci, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları, 15 Temmuz programı ve ekonomideki son gelişmeler masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe’de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda dış politikadan savunmaya, güvenlik ve iç siyasetten, ekonomiye birçok kritik başlık masaya yatırılacak.

Ankara’da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen NATO Zirvesi’nin yansımaları ve Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni döneme ilişkin gelişmeler başta olmak üzerek, Orta Doğu’daki son durum ve “Terörsüz Türkiye” sürecindeki son aşama kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Kabinede gündem CAATSA ve S-400: Yol haritası ele alınacak

Bu kapsamda CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik muhtemel yol haritası, S-400 hava savunma sistemiyle ilgili süreç, F-35 savaş uçaklarının yeniden Türkiye’ye satışı konusunda yürütülen diplomatik temaslar ele alınacak.

Kabinede gündem CAATSA ve S-400: Yol haritası ele alınacak

Tarihî zirvede müttefik liderlerle yapılan ikili görüşmeler, ittifakın geleceğine yönelik alınan kararlar ve Türkiye’nin masaya koyduğu stratejik taleplerin takvimi konuşulacak.

Toplantıda, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10’uncu yılı dolayısıyla düzenlenecek anma programları da görüşülecek. Ekonomi başlığında ise enflasyonla mücadelede gelinen son durum ayrıntılı şekilde ele alınacak.

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