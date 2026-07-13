Cezaevlerinde hâlen 10 bin 485 FETÖ’cü bulunuyor. 33 bin 827 kişi hakkında yakalama emri var. Türk Silahlı Kuvvetlerinden 24 bin, polis teşkilatından 40 bin, hâkim ve savcılardan 4 bin kişi ihraç edildi. Buna rağmen başka yapılar içerisinde varlıklarını sürdürüyorlar.

Tankların altına girip, bedenini kurşunlara siper ederek destan yazan milletin cesaretiyle akamete uğratılan, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O günden bu yana örgüte karşı yürütülen mücadele aynı kararlılıkla devam ederken yetkililer, kripto unsurlara dikkat çekerek FETÖ tehlikesine karşı sürekli teyakkuz hâlinde olunması gerektiğini belirtiyor.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde verilen mücadele kapsamında bugüne kadar 720 bin 338 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Yargılamalar sonucunda 127 bin 102 kişi mahkûm edildi. 373 bin 594 kişi hakkında takipsizlik, 124 bin 743 kişi hakkında ise beraat kararı verildi. 83 bin 404 kişi hakkında dava ve soruşturmalar devam ediyor. 33 bin 827 kişi hakkında ise yakalama kararı bulunuyor.

15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti ama tehlikesi sürüyor: FETÖ pusuya yattı bir fırsat bekliyor

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DARBECİLERE CEZA YAĞDI

289 darbe davasının tamama ilk derece mahkemelerde karara bağlanırken, aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, Tümgeneral Hakan Emir, Tümgeneral Mehmet Dişli ile Cumhurbaşkanı’nın başyaverliğini yapmış olan Ali Yargıcı’nın da bulunduğu 1.634 kişiye ağırlaştırılmış müebbet, 1.366 kişiye müebbet, 1.891 kişiye çeşitli oranlarda hapis cezası verildi. Şu ana kadar Yargıtay’a gönderilen 271 dosyadan 236’ı onandı.

BİR YILDA 650 OPERASYON

Bu yıl FETÖ’ye yönelik 650’den fazla operasyon düzenlenirken, bu operasyonlarda 1.500 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 500’den fazlısı tutuklandı. 400’e yakını için adli kontrol kararı verildi. Ceza infaz kurumlarında şu anda FETÖ’den 10 bin 485 kişi bulunuyor. FETÖ ile mücadele en çok güvenlik kurumları içerisinde verildi. Silahlı Kuvvetlerden ihraç edilen personel sayısı 23 bin 969’i buldu.

15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti ama tehlikesi sürüyor: FETÖ pusuya yattı bir fırsat bekliyor

TEMİZLER HER YERDE

Emniyette ihraç edilenlerin sayısı ise 40 bini buldu. Yine, 2016 yılında 16 bin 176 hâkim ve savcı görev yapıyordu. HSK tarafından yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda FETÖ ile irtibat veya iltisakı tespit edilen 4 bin 6 kişi ihraç edildi. 2 yıl süren OHAL döneminde ise toplamda 125 bin 678 kamu görevlisinin ihracı gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, FETÖ firarilerinin takibinin titiz şekilde yürütüldüğünü belirterek, 119 ülkeye toplam 2 bin 950 iade talebin iletildiğini söyledi.

15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti ama tehlikesi sürüyor: FETÖ pusuya yattı bir fırsat bekliyor

GÜRLEK: KAMUFLE OLDULAR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, örgütün kurumsal yapısının büyük oranda çökertildiğini ancak yurt dışındaki kaçak örgüt mensuplarının örgütün varlığını sürdürme gayretinde olduğu uyarısında bulunuyor.

Gürlek, örgütün şu anda özellikle güncel yapılanma, finans yapılanması, yurt dışı yapılanması ve kripto unsurlar üzerinden varlığını koruma gayretinde olduğunu ifade ediyor. Gürlek, yapılan tespitlere göre FETÖ üyelerinin, ticari faaliyetler, paravan şirketler, bazı iş çevreleri ve dikkat çekmeyecek yeni temas noktaları oluşturmaya, kendilerini çok farklı sosyal grupların, akımların içinde gizleyerek kamufle etmeye çalıştıklarını belirtiyor.

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