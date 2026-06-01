Dijital platformlarda kedi ve köpeklere özel hazırlanan videolar milyonlarca kez izlenirken geçmişte yalnızca insanlar için açılan ekranlar artık evcil hayvanlar için açılıyor.

Evlerdeki televizyonların yeni izleyicileri kedi ve köpekler hâline geldi. YouTube’da kedilerin ekrandaki kuş videolarını dikkatle takip etmesi ya da köpeklerin müzik eşliğinde uykuya dalması, birçok evcil hayvan sahibinin günlük hayatının bir parçası oldu. Bazı kedi ve köpek sahipleri, işe giderken evcil hayvanları yalnızlık ya da stres hissetmesin diye televizyonu açık bırakıyor. Böylece dijital içerikler, evcil hayvanların rutininde giderek daha görünür bir yer edinmeye başlıyor.

Uzmanlar, söz konusu içeriklerin doğru ve sınırlı kullanıldığında hayvanlar için kısa süreliğine rahatlatıcı ya da dikkat dağıtıcı işlev görebileceğine işaret ederken Queen’s Üniversitesi Psikoloji Bölümünde görev yapan ve hayvan davranışlarına odaklı çalışmalar yürüten Dr. Deborah Wells “Bir hayvanın bu tür içeriklere olan ilgisi muhtemelen kısa süreli ve geçicidir. Bu tür bir yöntem, insan etkileşiminin yerine geçecek uzun vadeli bir alternatif değil” uyarısında bulundu.

