Öğrenme değil pekiştirme zamanı! LGS ve YKS’de son dönemece girildi
LGS’ye sadece 10 gün kaldı. Yüz binlerce 8. sınıf öğrencisi ile ailelerini stres sardı. Uzmanlara ‘Bu süreçte ne yapılmalı?” diye sorduk. İşte cevaplar: Yeni konu öğrenmek yerine bildiklerinizi güçlendirin. Her gün, sınav saati olan 10.00’da deneme testi çözün. Netlerinizi kimseyle kıyaslamayın.
- Öğrencilerin son günlerde yetişmeyen konulara odaklanması gereksiz stres oluşturuyor; bunun yerine kısa tekrarlar, soru çözümü ve yanlış analizleri daha faydalı.
- Geçmiş yıllardaki soru dağılımlarına bakarak daha fazla ağırlık taşıyan konulara yoğunlaşmak ve doğru, planlı çalışmak önem kazanıyor.
- Öğrenciler, arkadaşlarının netlerine odaklanmak yerine kendi gelişimlerine odaklanmalı çünkü herkesin eksiği, çalışma düzeni ve öğrenme hızı farklıdır.
- Velilerin, çocuklarının akademik performansından çok psikolojik olarak iyi hissetmelerine destek olması gerekiyor; sürekli ders çalışıp çalışmadığını veya kaç net yaptığını sormak baskıyı artırabiliyor.
- Türk Telekom iştiraki Sabit Net'in üniversiteye hazırlık platformu Raunt, 6-7 Haziran tarihlerinde YKS öncesinde ülke genelinde ücretsiz bir deneme sınavı düzenliyor.
- Bu deneme sınavı, adayların zaman yönetimini deneyimlemelerine, sınav stresini azaltmalarına ve Türkiye genelindeki sıralamalarını görmelerine imkân tanıyor; yapay zekâ sistemi seviyeye göre kişiselleştirilmiş çalışma planları sunuyor.
MAHMUT ÖZAY - YKS ve LGS için geri sayım başladı. 13 Haziran’da yapılacak LGS ile 21-22 Haziran’daki YKS öncesinde zaman daralırken, milyonlarca öğrenci ve ailesini sınav stresi sardı. Uzun süren hazırlıkların ardından son viraja giren adaylar hem eksiklerini tamamlamaya hem de artan sınav kaygısıyla baş etmeye çalışıyor. Bu baskı, öğrencilerin çalışma düzeni ve motivasyonunu doğrudan etkileyebiliyor.
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“Yeni konu öğrenmek yerine bildiklerinizi güçlendirin” diyen Uzman Öğrenci Koçu Sezer Kamir, öğrencilerin son günlerde yetişmeyen konulara odaklanmasının gereksiz stres oluşturduğunu ifade etti. Kaygı arttıkça öğrencilerin bildiklerini sınavda kullanmakta zorlandığını vurgulayan Kamir, yeni konu öğrenmek yerine kısa tekrarlar, soru çözümü ve yanlış analizlerinin daha faydalı olduğunu söyledi.
Sezer Kamir, sözlerine şöyle sürdürdü: Geçmiş yıllardaki soru dağılımlarına göz atarak hangi konuların daha fazla ağırlık taşıdığını görmek fayda sağlayacaktır. Her konuya aynı zamanı ayırmak yerine, sınavlarda daha çok soru gelen konulara yoğunlaşmak daha doğru bir yaklaşım olur. Bu aşamada çok çalışmaktan ziyade doğru ve planlı çalışmak önem kazanıyor. Artık konu öğrenmekten çok deneme çözmeye ağırlık verilmesi gerekiyor. Bir diğer önemli konu ise kıyaslama. Son günlerde arkadaşlarının kaç net yaptığına odaklanan öğrenciler gereksiz bir stresin içine giriyor. Oysa herkesin eksiği, çalışma düzeni ve öğrenme hızı farklıdır. Öğrenciler başkalarının performansına değil, kendi gelişimlerine odaklanmalıdır. Velilere de önemli görevler düşüyor. Sürekli ders çalışıp çalışmadığını ya da kaç net yaptığını sormak öğrencinin üzerindeki baskıyı artırabiliyor. Bu süreçte çocukların akademik performansından çok psikolojik olarak kendilerini iyi hissetmelerine destek olmak gerekiyor.
YKS ÖNCESİ RAUNT İLE SON PROVAYI YAPIN
Türk Telekom iştiraki Sabit Net’in üniversiteye hazırlık platformu Raunt, 20-21 Haziran’daki YKS öncesinde, 6-7 Haziran tarihlerinde ülke genelinde ücretsiz bir deneme sınavı düzenliyor. TYT ve AYT oturumlarını kapsayan bu büyük prova, adayların zaman yönetimini deneyimlemelerine, sınav stresini azaltmalarına ve Türkiye genelindeki sıralamalarını görmelerine imkân tanıyor. Öğrencilerin testlerdeki yanlışlarını anlık olarak analiz eden yapay zekâ sistem; seviyeye göre kişiselleştirilmiş çalışma planları sunarak kalan kısıtlı zamanın en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlıyor.