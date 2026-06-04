LGS’ye sadece 10 gün kaldı. Yüz binlerce 8. sınıf öğrencisi ile ailelerini stres sardı. Uzmanlara ‘Bu süreçte ne yapılmalı?” diye sorduk. İşte cevaplar: Yeni konu öğrenmek yerine bildiklerinizi güçlendirin. Her gün, sınav saati olan 10.00’da deneme testi çözün. Netlerinizi kimseyle kıyaslamayın.

MAHMUT ÖZAY - YKS ve LGS için geri sayım başladı. 13 Haziran’da yapılacak LGS ile 21-22 Haziran’daki YKS öncesinde zaman daralırken, milyonlarca öğrenci ve ailesini sınav stresi sardı. Uzun süren hazırlıkların ardından son viraja giren adaylar hem eksiklerini tamamlamaya hem de artan sınav kaygısıyla baş etmeye çalışıyor. Bu baskı, öğrencilerin çalışma düzeni ve motivasyonunu doğrudan etkileyebiliyor.

“Yeni konu öğrenmek yerine bildiklerinizi güçlendirin” diyen Uzman Öğrenci Koçu Sezer Kamir, öğrencilerin son günlerde yetişmeyen konulara odaklanmasının gereksiz stres oluşturduğunu ifade etti. Kaygı arttıkça öğrencilerin bildiklerini sınavda kullanmakta zorlandığını vurgulayan Kamir, yeni konu öğrenmek yerine kısa tekrarlar, soru çözümü ve yanlış analizlerinin daha faydalı olduğunu söyledi.

Sezer Kamir, sözlerine şöyle sürdürdü: Geçmiş yıllardaki soru dağılımlarına göz atarak hangi konuların daha fazla ağırlık taşıdığını görmek fayda sağlayacaktır. Her konuya aynı zamanı ayırmak yerine, sınavlarda daha çok soru gelen konulara yoğunlaşmak daha doğru bir yaklaşım olur. Bu aşamada çok çalışmaktan ziyade doğru ve planlı çalışmak önem kazanıyor. Artık konu öğrenmekten çok deneme çözmeye ağırlık verilmesi gerekiyor. Bir diğer önemli konu ise kıyaslama. Son günlerde arkadaşlarının kaç net yaptığına odaklanan öğrenciler gereksiz bir stresin içine giriyor. Oysa herkesin eksiği, çalışma düzeni ve öğrenme hızı farklıdır. Öğrenciler başkalarının performansına değil, kendi gelişimlerine odaklanmalıdır. Velilere de önemli görevler düşüyor. Sürekli ders çalışıp çalışmadığını ya da kaç net yaptığını sormak öğrencinin üzerindeki baskıyı artırabiliyor. Bu süreçte çocukların akademik performansından çok psikolojik olarak kendilerini iyi hissetmelerine destek olmak gerekiyor.

YKS ÖNCESİ RAUNT İLE SON PROVAYI YAPIN

Türk Telekom iştiraki Sabit Net’in üniversiteye hazırlık platformu Raunt, 20-21 Haziran’daki YKS öncesinde, 6-7 Haziran tarihlerinde ülke genelinde ücretsiz bir deneme sınavı düzenliyor. TYT ve AYT oturumlarını kapsayan bu büyük prova, adayların zaman yönetimini deneyimlemelerine, sınav stresini azaltmalarına ve Türkiye genelindeki sıralamalarını görmelerine imkân tanıyor. Öğrencilerin testlerdeki yanlışlarını anlık olarak analiz eden yapay zekâ sistem; seviyeye göre kişiselleştirilmiş çalışma planları sunarak kalan kısıtlı zamanın en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlıyor.

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