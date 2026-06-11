LGS öncesi öğrenciler kadar veliler de büyük bir sınav heyecanı yaşıyor. Uzmanlar, ailelerin kullandığı baskı içeren ifadelerin kaygıyı artırabileceğini belirterek sakinlik, destekleyici tutum ve doğru hazırlık sürecinin sınav performansını doğrudan etkilediğini vurguluyor.

MAHMUT ÖZAY- Cumartesi günü yapılacak LGS için öğrencilerin yanı sıra velilerin de endişesi zirve yapmış durumda. Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt, son günlerde ailelerin tutumlarının sınav performansında belirleyici olduğunu vurgulayarak önemli tavsiyelerde bulundu.

Yeşilyurt, sınava kısa süre kala ailelerin kullandığı bazı ifadelerin öğrencilerdeki kaygıyı artırabileceğini belirterek şu uyarılarda bulundu:

LGS için son taktikler: Mutlaka şu puanı almalısın demeyin!

‘Bu sınav, hayatını belirleyecek’, ‘Mutlaka şu puanı almalısın’, ‘Sakın heyecanlanma’ gibi ifadeler öğrencilerin üzerindeki baskıyı artırabilir. Ona güvendiğinizi hissettirin. Yeşilyurt, “Her öğrencinin hedefi , potansiyeli ve ilgi alanları farklıdır. Aileler kendi beklentilerini çocukları üzerinden gerçekleştirmeye çalışmamalıdır.

Sınav sonucu ne olursa olsun çocuklarımızın değeri değişmez. Önemli olan süreç boyunca gösterdikleri emek, azim ve kararlılıktır” dedi.

Sınava girilecek okulun önceden görülmesinin kaygıyı azaltabileceğini ifade eden Yeşilyurt, düzenli uyku, dengeli beslenme ve hafif egzersizlerin de zihinsel performansı olumlu yönde etkilediğini söyledi.

Sınav öncesindeki son günün zihinsel hazırlık açısından önemli olduğunu vurgulayan Yeşilyurt, öğrencilerin son gün ders çalışmayı bırakmaları gerektiğini belirtti:

LGS için son taktikler: Mutlaka şu puanı almalısın demeyin!

Sınavdan bir gün önce alışık olmadığınız yiyecekler tüketmeyin. Kimlik ve sınav giriş belgesi gibi gerekli evrakları önceden hazırlayın. Ağır fiziksel aktivitelerden uzak durun ve kendinizi iyi hissedeceğiniz şekilde vakit geçirerek dinlenmeye odaklanın.

Yeşilyurt “Şimdi yapmanız gereken şey, sahip olduğunuz bilgiye ve gösterdiğiniz çabaya güvenmek. Sakin olun, kendinize inanın ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanın. Emeğiniz, inancınız ve sahip olduğunuz güç sizi başarıya ulaştıracaktır” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası