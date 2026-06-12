Fenerbahçe'de transfer harekatı: 4 bölgeye 6 isim!
Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım ve ekibinin, yeni sezon öncesi 4 bölge için 6 isimle temasta olduğu belirtildi.
- Sol bek rotasyonu için Alejandro Grimaldo ve Zeki Çelik öne çıkıyor, Archie Brown'un durumu ve olası teklifler Grimaldo'yu alternatif yapıyor.
- Sağ bekte sakatlıklar yaşayan Nelson Semedo'nun yerine Zeki Çelik düşünülüyor, ancak TFF'nin yabancı kuralı ve Zeki'nin Dünya Kupası'na odaklanması bu hamleyi etkileyebilir.
- Kanat transferi için Real Madrid'den Brahim Diaz listenin başında yer alıyor ve transferi Dünya Kupası sonrası netleşebilir.
- Forvet hattında Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy'nin transfer ihtimali yüksek görülürken, Marcus Thuram'ın da listede olduğu ancak transfer olasılığının düşük olduğu belirtiliyor.
Sarı lacivertliler, Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesinin ardından yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.
Beinsports'ta yer alan haberde, Fenerbahçe'nin sağ bek, sol bek, kanat ve forvet hattı için transfer çalışmaları sürdürdüğü kaydedildi.
GRIMALDO GÜNDEMDE
Fenerbahçe'nin bek rotasyonu için öne çıkan isimler Alejandro Grimaldo ve Zeki Çelik. Sol bekte görev yapan Archie Brown'un asıl pozisyonunun beşli savunmanın kanat beki olması ve oyuncuya gelecek muhtemel tekliflerin değerlendirilmesi nedeniyle İspanyol futbolcu Grimaldo alternatif olarak gündeme geldi.
ZEKİ ÇELİK HAMLESİ
Sağ bekte ise sezon boyunca yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir görüntü sergileyemeyen Nelson Semedo'nun durumu sonrası Zeki Çelik'in öne çıktığı kaydedildi. Ayrıca TFF'nin 10+4 yabancı oyuncu kuralının da bu tercihte etkili olabileceği belirtildi. Ancak A Milli Takım kampında bulunan Zeki'nin şu an tüm odağını Dünya Kupası'na verdiği ifade edildi.
BRAHIM DIAZ LİSTEDE
Fenerbahçe'nin kanat transferi için de çalışmalar yürüttüğü ve Real Madrid forması giyen Brahim Diaz'ın gündemdeki isimlerden biri olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin İspanyol deviyle temaslarını sürdürmesinin beklendiği aktarıldı. Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden yıldız futbolcunun durumunun turnuva sonrasında netlik kazanabileceği vurgulandı.
FORVETTE ÜÇ ADAY
Forvet hattında ise Fenerbahçe'nin gündeminde daha önce de adı geçen Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy bulunuyor. Bu iki oyuncunun transfer ihtimalinin diğer adaylara göre daha yüksek olduğu aktarıldı. Inter forması giyen Marcus Thuram'ın da listede yer aldığı ancak transferinin gerçekleşme olasılığının düşük olduğu kaydedildi.