Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım ve ekibinin, yeni sezon öncesi 4 bölge için 6 isimle temasta olduğu belirtildi.

Sarı lacivertliler, Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesinin ardından yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.

Beinsports'ta yer alan haberde, Fenerbahçe'nin sağ bek, sol bek, kanat ve forvet hattı için transfer çalışmaları sürdürdüğü kaydedildi.

GRIMALDO GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin bek rotasyonu için öne çıkan isimler Alejandro Grimaldo ve Zeki Çelik. Sol bekte görev yapan Archie Brown'un asıl pozisyonunun beşli savunmanın kanat beki olması ve oyuncuya gelecek muhtemel tekliflerin değerlendirilmesi nedeniyle İspanyol futbolcu Grimaldo alternatif olarak gündeme geldi.

Alejandro Grimaldo

ZEKİ ÇELİK HAMLESİ

Sağ bekte ise sezon boyunca yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir görüntü sergileyemeyen Nelson Semedo'nun durumu sonrası Zeki Çelik'in öne çıktığı kaydedildi. Ayrıca TFF'nin 10+4 yabancı oyuncu kuralının da bu tercihte etkili olabileceği belirtildi. Ancak A Milli Takım kampında bulunan Zeki'nin şu an tüm odağını Dünya Kupası'na verdiği ifade edildi.

Zeki Çelik

BRAHIM DIAZ LİSTEDE

Fenerbahçe'nin kanat transferi için de çalışmalar yürüttüğü ve Real Madrid forması giyen Brahim Diaz'ın gündemdeki isimlerden biri olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin İspanyol deviyle temaslarını sürdürmesinin beklendiği aktarıldı. Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden yıldız futbolcunun durumunun turnuva sonrasında netlik kazanabileceği vurgulandı.

Brahim Diaz

FORVETTE ÜÇ ADAY

Forvet hattında ise Fenerbahçe'nin gündeminde daha önce de adı geçen Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy bulunuyor. Bu iki oyuncunun transfer ihtimalinin diğer adaylara göre daha yüksek olduğu aktarıldı. Inter forması giyen Marcus Thuram'ın da listede yer aldığı ancak transferinin gerçekleşme olasılığının düşük olduğu kaydedildi.

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