Kocaeli'de 12 yaşındaki SMA hastası çocuğunun bağlı olduğu cihazın fişini çeken baba, intihar etti. Çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, hayatını kaybeden baba son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesinde yaşayan Soner A., spinal musküler atrofi (SMA) hastası olan 12 yaşındaki çocuğu N.E.A.'nın bağlı olduğu cihazın fişini çekti. Soner A., daha sonra kendini asarak intihar etti.

BABA OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Eve gelen yakınlarının durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde baba Soner A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cihazın fişinin çekilmesi nedeniyle hayati tehlike yaşayan N.E.A. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buradan Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilen 12 yaşındaki çocuğun, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

BABA TOPRAĞA VERİLDİ

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılan Soner A.'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla yakınlarına teslim edildi. Cenaze, Derince Ulu Camisi'nde kılınan namazın ardından Çınarlı Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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