Denizli'de dünyaevine giren bir damat, düğün masraflarını hafifletmek için uyguladığı sıra dışı yöntemle davetlileri hayretler içerisinde bıraktı. Damatlığına yaklaşık 20 firmadan reklam alan Ramazan Bekrek, bu yöntemle düğün masraflarının dörtte birini karşılamayı başardı.

Denizli'de hayatlarını birleştiren Ramazan Bekrek ve Pınar Abas çiftinin düğününe, damadın reklam panosunu andıran damatlığı damga vurdu. Düğün maliyetlerinin artması üzerine çözüm arayışına giren damat Bekrek, yurt dışında gördüğü bir uygulamadan esinlenerek kendisine sponsor bulmaya karar verdi. Çevresindeki işletmelerle görüşerek yaklaşık 20 firma ile el sıkışan Bekrek, firmaların isimlerini damatlığının üzerine yerleştirdi.

Genç çiftin alkışlar eşliğinde salona girişi sırasında damat Ramazan Bekrek'in üzerindeki yazılar, ilk anda davetliler tarafından anlamlandırılamadı. Ancak çift yaklaştıkça damatlığın ön, arka ve kol kısımlarında farklı sektörlerden firmaların isimlerinin yer aldığı fark edildi. Şoke olan birçok davetli, cep telefonlarına sarılarak bu anı görüntülemek için birbiriyle yarıştı.

DÜĞÜN MASRAFININ DÖRTTE BİRİNİ FİNANSE ETTİ

Damatlığının her santimetresini birer ticari alana çeviren Ramazan Bekrek, bu sıra dışı fikir sayesinde düğün masraflarının dörtte birini finanse etmeyi başardı. Yurt dışındaki örneği Denizli şartlarına entegre eden genç damadın bu hamlesi, sadece ekonomik bir kolaylık sağlamakla kalmadı, aynı zamanda düğünün en çok konuşulan detayı haline geldi.

"EN BÜYÜK DESTEKÇİM EŞİM OLDU"

Sıra dışı fikriyle düğünü ucuza getiren damat Ramazan Bekrek, "Bu fikir ilk önce yurt dışında yapılmış. Türkiye'de bildiğim kadarıyla hiç yapılmadı. Ben de ülkemizde yapılabileceğini düşündüm. Toplam 20 kadar firma sponsor oldu, düğün masraflarımızın da yaklaşık 4'te 1'i kadar karşılandı. Eşim ilk önce ‘10 firma bulmadan bunu yapma' dedi. ‘10 firma olursa yapabilirsin. Ben de destekliyorum' dedi. Gülen var, değişik bulan var, ilginç bulan var, farklı tepkiler var. Ailem destekledi, hepsi arkamdaydı. Özellikle eşim başta olmak üzere... O olmasaydı bu projeyi yapamazdık." dedi.

"BENCE ORİJİNAL BİR ŞEY"

İlk duyduğu anda fikri farklı bulduğunu ifade eden gelin Pınar Abas ise, "Sonra 'Neden yapılmasın ki?' dedim ve destek verdim. Arkadaşlarım şaşırdılar, 'Olmaz' dediler ama ben de 'Neden olmasın?' dedim ve eşimin yanında durmayı tercih ettim. İyi ki de durmuşum. Bence güzel, farklı, orijinal bir şey. Belki de eşim bunun öncüsü olduğu için, ileride çocuklarımıza, 'Babanız bunun öncüsü ve iyi ki böyle bir şey yapmış' diyeceğim. Toplumda belirli kalıplar var ama ailelerimiz sonrasında bu konuda bize destek çıktı. Bu sponsorluk, gerçekten maddi olarak belli şeyleri karşıladığı için rahatladık." diye konuştu.

"ÇOCUKLARI OLDUĞUNDA ÖMÜR BOYU KIYAFETLERİ BİZDEN"

Damada sponsor olan arkadaşlarından Burak Özenir, "Daha önce böyle bir teklif gelmemişti, iyi ki geldi. Severek kabul ettim. Yazılı sözleşmemiz yok, tamamen karşılıklı güvene dayalı. Buradan da söyleyeyim, çocukları olduğunda hayatı boyunca giyecek kıyafetler bizim markamızdan ücretsiz olarak verilecektir." ifadelerini kullandı.

"GECE BOYUNCA CEKETİNDE BİZİM FİRMALARIMIZIN ADINI TAŞIYACAK"

Bir diğer sponsor İsmail Anatürk, "Nakit karşılığında sözlü bir anlaşma yaptık. Gece boyunca ceketinde bizim firmalarımızın adını taşıyacak. Gayet keyifli olacağını düşünüyorum. Daha önce böyle bir sponsorluk anlaşması yapmadım. Hemen kabul ettim." diye konuştu.

