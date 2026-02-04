En düşük emekli aylığı alan emeklilerin maaşları ocak ayında eksik yatırılmıştı. Milyonlarca emeklinin zam farkı bugün hesaplara yatırıldı. Emekliler 3 bin 119 liralık fark ödemesine kavuştu.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2026 yılında yüzde 12,19 oranında zam almıştı. En düşük emekli aylığının artırılması için ise yasal düzenleme yapıldı. Buna göre 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylıkları yüzde 18,4 zamla 20 bin liraya çıkarıldı.

OCAK AYINDA EKSİK YATTI

Düzenlemenin Meclis'ten geçme süreci nedeniyle en düşük emekli aylığı alanların maaşı ocak ayında eksik yattı. SGK daha önce yaptığı açıklamada zam farklarının 4 Şubat tarihinde hesaplara aktarılacağını duyurmuştu.

Emekliye 3 bin 119 lira fark ödemesi! Paralar hesaplara yattı

EMEKLİNİN 3 BİN 119 LİRALIK FARKI YATTI

Emeklilerin beklediği gün geldi. Milyonların zam farkı bugün hesaplara yattı. Emekliler 3 bin 119 liralık fark için ATM'lere giderken, toplamda 11.4 milyar TL'lik fark ödemesi yapıldı.

