Kripto varlık Bitcoin, haftanın ilk işlemlerinde 75 bin doların altını test etti ve son 10 ayın dip seviyesini gördü. FED Başkanlığı için “şahin” bir isim olan Kevin Warsh isminin öne çıkması kripto varlıkları da baskılarken; BTC’nin geldiği son fiyatlar, elinde 76 bin dolar maliyetle 712 bin adet Bitcoin bulunduran ABD’li ‘Strategy’ şirketi için de risk unsuru olarak öne çıktı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda kıymetli metaller gibi kripto varlıklarda da şok düşüşler yaşanıyor. Piyasanın en büyük varlığı olarak bilinen Bitcoin, cuma günü 84 bin 130 dolardan kapanış yapmıştı. Hafta sonu işlemlerinde sert düşüşe geçen Bitcoin, cumartesi günü 75.555 doları gördü.

Yeni haftanın ilk işlemlerine de zayıf başlangıç yapan Bitcoin, sabah saatlerinde 74 bin 530 dolara kadar geriledi. TSİ 06:55 itibarıyla fiyatlarda 76 bin dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

10 AYIN DİBİNE GERİLEDİ

BTC fiyatı bugünkü düşüşle, Nisan 2025’ten bu yana en dip seviyelerini de görmüş oldu. Geçen yıl nisan ayında ABD tarafından tarifelerin ilk açıklanmasıyla birlikte BTC fiyatı, 74 bin 435 dolara kadar gerilemişti.

Analistler, bu seviyenin piyasada kritik bir destek olarak öne çıktığını belirterek, “Bu noktanın da aşağı kırılması halinde fiyatlarda düşüş hızlanabilir” uyarısında bulunuyor.

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR!

Son düşüşün ardından BTC’de geçen yıl görülen 126 bin 270 dolar zirvesinden itibaren gerileme, %40’a ulaştı. BTC’de son aylarda kurumsal ilginin azalması ve uzun vadeli yatırımcıların da satışa yönelmesi, fiyatlardaki zayıflığın genel sebebi olarak gösteriliyor.

Ancak son düşüşün, FED Başkanlığı için “şahin” bir isim olan Kevin Warsh isminin öne çıkmasının adından gerçekleşmesi de dikkatlerden kaçmadı. Geçen hafta 95,5’e kadar gerileyen dolar endeksinin yeniden 97’nin üzerine yönelmesi, kripto varlıklarda da satış baskını artırdı.

“STRATEGY” ENDİŞESİ

Bu arada Bitcoin’in en büyük kurumsal yatırımcısı olan ABD’li Strategy şirketinin portföyünde de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Ocak ayında da Strategy, 40 bin adedin üzerinde BTC’yi, 90 bin doların üzerinde maliyetle almıştı. Şirketin elindeki BTC sayısı 712 bin 647 adede ulaşırken, bunların ortalama maliyeti 76 bin 37 dolar olarak açıklandı.

BTC’nin bugün geldiği fiyatlar, Strategy’nin maliyetine dayandı. Bu durumun, şirketin kârlılık durumunu doğrudan etkileyebileceği ifade ediliyor.

