Aydın’ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte yürekler ağza geldi. Sahneye çıkan Belediye Başkanı Uğur Doğanca zeybek oynadı. Performansını bitirip sahneden indi. Hemen ardından çıkan fırtına sahneyi vurdu ve dev LED ekran devrildi. Başkan saniyelerle ölümden kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte eğlence ve korku bir arada yaşandı. İlçede düzenlenen programa çok sayıda insan katıldı.

SANİYELERLE KURTULDU

Semt pazarında gerçekleştirilen program çerçevesinde sahneye davet edilen Kuyucak Belediye Başkanı zeybek oynadı. Başkan Doğanca’nın sahnedeki zeybek performansı izleyenlerden tam not aldı. Başkan Doğanca sahneden indiği sırada aniden bastıran fırtına, sahne kurulumunu vurdu. Doğanca’nın saniyeler önce üzerinde bulunduğu alanın arkasındaki dev LED ekran büyük bir gürültüyle sahneye devrildi.

O ANLAR KAMERADA

Başkanın sahneyi terk etmesiyle muhtemel bir facianın eşiğinden dönülürken, yürekler ağza geldi. Ucuz atlatılan kaza amatör kameraya böyle yansıdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası