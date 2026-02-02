İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi? 2 Şubat valilik açıklamaları gündemde
Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve veli gözünü 2 Şubat 2026 Pazartesi gününe çevirdi. Ankara'da bazı bölgelerde gece saatlerinde görülen hafif kar yağışı sonrası yerini karla karışık yağmura bıraktı. Sabahın erken saatlerinde iste ''İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi?'' sorusu gündeme taşındı.
Ankara’da ve İstanbul'da hafta yağışla başlıyor. Bugün (2 Şubat Pazartesi) yağmur yağışı beklenirken, sıcaklık değerlerinin gün içinde 8 ila 13 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. İstanbul'da ise etkili olması beklenen yağmurla birlikte sıcaklıkların 6 ila 10 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor. Peki, İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi?
İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul’da 2 Şubat 2026 Pazartesi günü için okulların tatil edildiğine dair resmi bir karar duyurulmadı. İstanbul Valiliği tarafından bir açıklama gelmesi halinde haberimizde yer verilecek.
ANKARA’DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara’da da okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir duyuru yapılmazken öğrenci ve veliler valilik kararlarını takip ediyor. Başkentte yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönemin ilk günü olan 2 Şubat Pazartesi itibarıyla okullarda derslerin başlaması öngörülüyor. Valilikten farklı bir açıklama gelmediği sürece eğitim bugün devam edecek.
İSTANBUL HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|02 Şubat Pazartesi
|
|6
|10
|90
|95
|
|34
|-3,4
|17,4
|3,3
|9
|03 Şubat Salı
|
|1
|7
|69
|91
|
|28
|-3,6
|14,9
|3,1
|8,6
|04 Şubat Çarşamba
|
|3
|11
|62
|86
|
|10
|-3,3
|17,4
|3,2
|8,7
|05 Şubat Perşembe
|
|8
|12
|66
|83
|
|16
|-2,7
|17,4
|3,7
|9,3
|06 Şubat Cuma
|
|9
|14
|74
|86
|
|14
|-2,7
|17,9
|4,2
|10
ANKARA HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|02 Şubat Pazartesi
|
|8
|13
|47
|91
|
|18
|-16,3
|11,8
|-3,8
|4,4
|03 Şubat Salı
|
|4
|6
|57
|96
|
|16
|-16,6
|10,2
|-3,3
|4,3
|04 Şubat Çarşamba
|
|0
|8
|52
|83
|
|4
|-13,6
|11
|-3,4
|4,5
|05 Şubat Perşembe
|
|1
|13
|39
|84
|
|6
|-15,5
|12,2
|-3,6
|4,3
|06 Şubat Cuma
|
|6
|13
|51
|80
|
|16
|-20,5
|13,6
|-3,2
|5,3