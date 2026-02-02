Hızlı çıkış sebebiyle bütün gözlerin çevrildiği altın ve gümüşte ocak ayının son 2 günü yaşanan hızlı satışları uzmanlar “Sağlıklı bir düzeltme ve dinlenme süreci. Altın ve gümüşe talep azalmadı, sadece çok kazananlar kâr aldı” diye değerlendiriyor...

Ocak ayı başından itibaren neredeyse ‘nefessiz’ yükselen altın ve gümüşte, haftanın ve ayın son 2 işlem gününde sert satışlar ve yüzde 30’u aşan düşüşler yaşandı. Geçtiğimiz yılın son işlem gününde 4 bin 313 dolar olan ons altın, geçtiğimiz hafta 5595 dolara kadar çıktı. Bu paralelde gram altın da 8 bin liraya kadar yükseldi.

Uluslararası piyasalarda gümüş talebinin artması, Çin’in gümüş ihracatını kısıtlaması gibi etkenler, gümüşün altından daha hızlı hareket etmesi sonucunu getirdi. 2025’i yüzde 115’lik değer artışı ile 72 dolar seviyesinden, 1 gram gümüş ise 99 liradan kapatmıştı. Ocak ayı sonuna gelindiğinde gümüş onsu 114 doları, gram gümüş de 170 lirayı geçti.

Metal dinleniyor! Hızlı yükseldi, hızlı düştü ama yine karda kapattı

Tam da ocak ayının 29’unda FED faizi sabit bıraktı ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları paralelinde faiz düşüş ihtimalini de gündemden düşürmeyen piyasada hem bu sebep hem de kâr satışı amaçlı satışlar sarı ve gri metalde satış dalgasını tetikledi. Cuma günü, yani 30 Ocak 2026 tarihinde Trump’ın Fed başkanlığına Jerome Powell’ın yerine geçecek ismi açıklaması da düşüşü tetikledi. Dün, piyasanın kapalı olmasına rağmen onsta 4880 dolarlık ons fiyatı dikkat çekti. Yani, 5595 dolardan 4880 dolara gerileyen ons ve 8 bin liradan 6 bin 700 liraya kadar gerileyen gram altın fiyatı ile 114 dolardan 72 dolara kadar düşen ons ve 170 liradan 116 liraya kadar gerileyen gram gümüş fiyatı, yatırımcıda büyük paniğe sebep oldu. Özellikle yükselişin cazibesine kanarak en üst fiyatlardan satın alanlar, yüzde 30’luk düşüşle ‘neden düştü’ ve ‘tekrar yükselir mi, ne zaman?’ sorularına cevap arıyor.

Uzmanlar ise “Düşüşe rağmen gümüş bir ayda yüzde 17 getiriye imza attı. Altının getirisi ise yüzde 13’ü buldu. Asıl sorulması gereken altının onsunun 3 bin dolarlardan 5595 dolara çıkmasıydı. Bu düzeltme, bu kadar hızlı çıkış için gerekliydi” değerlendirmesi yapıyor.

ALTININ HİKÂYESİ BİTMEDİ

Sert satışlar ve düşüşü değerlendiren DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş “Bu düşüş kriz değil temizliktir. Altının hikâyesi bitmedi. Sadece kısa vadeli oyuncular masadan kalktı” dedi.

Altını en çok satanların inanmayanlar değil, altından en çok kazananlar olduğunu söyleyen Kitiş, bunun bir dengelenme olduğunu, merkez bankalarının altın talebinin ortadan kalkmadığını, değerli metallerin el değiştirdiğini söyledi.

