ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’a ilişkin 3 milyondan fazla dosya paylaşıldı. Belgeler ile Türkiye’nin Orta Doğu’daki yükselişi ve Doğu Akdeniz’de attığı adımlardan küresel kirli odakların rahatsız olduğu ortaya çıktı.

Sapkın şebekenin “İsrail’in durumu çok kötü... Erdoğan, beceriksiz Netanyahu yönetiminden gerçekten tiksiniyor. Türk ordusundan İsrail ile iyi ilişkiler içinde olanları temizliyor. Türkiye, Orta Doğu’da oldukça büyük bir iş çıkardı. Erdoğan’ın Akdeniz’de petrol ve doğalgaz sahaları için yaptığı son derece agresif deniz manevraları da sinir bozucu” şeklinde ifadeler kullandığı görüldü.

Türkiye korkusu! Epstein dosyaları ile kirli odakların hazımsızlığı deşifre oldu

Ayrıca yeni dosyalar ile Epstein’in İsrail istihbaratı Mossad’a bağlı çalışan bir ajan olduğu şüphesi daha da kuvvetlendi. iddialar şöyle:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han küresel ölçekte ‘tehdit unsuru’ olarak değerlendirilmiş.

- Başkan Trump’a aleyhindeki kasetlerle şantaj yapılmış. İran’a yönelik askerî adım atmaması durumunda daha fazla bilginin kamuoyuna sızdırılabileceği aktarılmış.

- Epstein, İngiliz istihbarat teşkilatı MI6 ve Mossad’ın eski mensuplarıyla beraber Libya’nın varlıklarına çökmek için uğraşmış.

- İsrail, hiçbir ülkenin devlet olarak görmediği Somaliland’ı geçen ay tanımıştı. Epstein ve çevresi, Somaliland’ı yıllar önce stratejik ve ticari hedef olarak değerlendirmiş.

- Mossad, Türkiye açısından hassas bir konu olan Kürt meselesini sürekli kışkırtmış. PKK/YPG terör örgütünü sürekli yönlendirip hain planlar yapmış.

- Epstein’in, Karayipler’deki özel adasına Türkiye’den de kaçırılan çocukları götürmüş.

İstismar ağının dosyalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İsrail’e yakın kişileri ordudan temizlediği, Orta Doğu ile Doğu Akdeniz’de büyük işler yaptığı ve bu sebeple ‘tehdit unsuru’ olarak değerlendirildiği iddia edildi.

Türkiye korkusu! Epstein dosyaları ile kirli odakların hazımsızlığı deşifre oldu

AK PARTİ RAHATSIZ ETMİŞ! ROBERT KOLEJİNİN İSLAM DÜŞMANLIĞI

Jeffrey Epstein’in, Robert Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Landon Thomas Jr. ile bağlantıda olduğu iddialar arasında... Thomas’ın, Epstein’e 2014 yılında attığı e-Posta ile Türkiye’nin millî ve manevi değerlerinden rahatsızlık duyduğu, “İslamlaşıyoruz” bahanesiyle sapkın milyarderden fon koparmaya çalıştığı belirtildi.

İsim vermeden AK Parti’nin yükselişine atıfta bulunan Landon Thomas Jr.’ın “Muhafazakâr İslam’ı durduralım” yazdığı aktarıldı. Türkiye’nin sosyolojik yapısını terör örgütü DEAŞ ile ilişkilendirmeye çalıştığı da görüldü. Robert Koleji ise konuyla ilgili “Landon Thomas Jr. o yıllarda Amerikan Mütevelli Heyeti üyelerimizden biriydi. Yazışmalar 2019’da ortaya çıkınca görevden ayrıldı. Hiçbir zaman okulumuzun yöneticisi olmadı. Türkiye’nin değerlerine bağlıyız” açıklamasını yaptı.

Türkiye korkusu! Epstein dosyaları ile kirli odakların hazımsızlığı deşifre oldu

BAŞKAN TRUMP RAHAT: BELGELER BENİ DAHA DA AKLIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Epstein hakkında açıklanan yeni belgelerin “kendisini suçlamadığını, aksine akladığını” iddia etti. Beklentilerin aksine belgelerin kendisi aleyhine bir durum ortaya koymadığını savunan Trump, belgelerde gazeteci Michael Wolff’un Epstein ile kendisine siyasi açıdan zarar vermek amacıyla hareket ettiğinin görüldüğünü ifade etti. Trump “Kendim görmedim ama çok önemli bazı kişiler bana, bunun yalnızca beni aklamakla kalmadığını, aynı zamanda insanların, o radikal solun, umduğunun tam tersi bir tablo ortaya koyduğunu söyledi” diye konuşarak, Wolff’a ve gerekirse Epstein’in mirasına dava açabileceklerini belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası