Vatandaşın 400 gram altınını FETÖ yalanıyla dolandıran şahıslar, İnegöl Belediyesinin dijital takibinden kaçamadı. Parktaki kameralarla saniye saniye izlenen şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Altınlar sahibine teslim edilirken, Belediye Başkanı Alper Taban ‘Huzur şehri İnegöl’ mesajı verdi.

İnegöl Belediyesinin “Akıllı Şehir” vizyonu kapsamında hayata geçirdiği İzleme ve Değerlendirme Merkezi, şehirdeki huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam ediyor.

Son olarak Yeni Mahalle’de yaşanan büyük bir dolandırıcılık olayı, belediyenin 7/24 kayıt yapan yüksek çözünürlüklü kamera sistemleri sayesinde kısa sürede aydınlatıldı. Olay, geçtiğimiz günlerde Yeni Mahalle Gökhan Çakır Parkında meydana geldi.

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp bir vatandaşı arayan dolandırıcılar “Adınız FETÖ terör örgütüne karıştı” yalanıyla mağduru korkuttu. Paniğe kapılan vatandaş, yaklaşık 400 gram altınını şüphelilere teslim etti.

İnegöl'ün 7/24 dijital güvenlik kalkanı suça geçit vermiyor: Akıllı şehir affetmedi

BELEDİYE EMNİYET İŞ BİRLİĞİ

Olayın emniyete bildirilmesinin ardından İnegöl Belediyesine ait güvenlik kameraları incelemeye alındı. Akıllı Şehir uygulamaları kapsamında parkın stratejik noktalarına yerleştirilen kameralardan alınan görüntüler, emniyet güçlerine suçluların eşkallerini ve kaçış güzergâhlarını net bir şekilde sundu. Titiz çalışma sonucunda kısa sürede yakalanan şüphelilerin üzerindeki altınlar, eksiksiz şekilde sahibine iade edildi.

‘HEDEF; TEK MERKEZDEN TAKİP’

Belediye Başkanı Alper Taban, göreve geldiği günden bu yana teknolojik altyapıya büyük önem verdiklerini belirterek şunları söyledi:

Amacımız; şehrimizin tüm noktalarını donatmak ve İnegöl’ü tek bir merkezden takip etmek. Bu sistemler sadece şehircilik uygulamaları için değil, asayiş olaylarının aydınlatılması için de kritik öneme sahip. Tüm parklarımızı, sosyal alanlarımızı ve pazar yerlerimizi kontrollü bir ortama dönüştürmeye devam edeceğiz. Vatandaşımızın huzuru bizim önceliğimizdir. İnegöl Belediyesi, suçların önlenmesi ve şehir düzeninin sağlanması amacıyla kritik noktalardaki kamera ağını genişletmeye devam ediyor.

