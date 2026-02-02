Pentagon, ABD Başkanı Trump'a Tahran'a yönelik üç farklı müdahale seçeneği sundu. İlk seçenek İran'ın nükleer tesislerine hava saldırısı. İkinci seçenek dini lider Ali Hamaney'i hedef alan bir operasyon. Üçüncü seçenek ise İran'a karşı düşük yoğunluklu bir savaş stratejisi.

ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanırken, Pentagon’un Başkan Donald Trump’a Tahran’a yönelik üç farklı müdahale seçeneği sunduğu iddia edildi.

NÜKLEER TESİSLER

Wall Street Journal’ın (WSJ) haberinde ilk seçeneğin, İran’ın nükleer tesisleri ve balistik füze altyapısını hedef alan kapsamlı hava saldırıları olduğu belirtiliyor. Ancak bu planın, geçmişteki benzer girişimlerde olduğu gibi başarısızlık riski taşıdığı ve bölgesel ölçekte büyük bir yıkıma yol açabileceği değerlendiriliyor.

İran için üç senaryo! Pentagon seçenekleri Başkan Trump'a sundu

LİDERE OPERASYON

Pentagon’un sunduğu ikinci senaryonun, İran dinî lideri Ayetullah Ali Hamaney’i hedef alan doğrudan bir operasyon olduğu öne sürüldü. Yetkililer, Maduro benzeri bir operasyonun, İran’daki üst düzey güvenlik tedbirleri ve Tahran’ın coğrafi konumu sebebiyle düşük başarı ihtimali taşıdığı görüşünde.

SÜREKLİ VURMAK

Üçüncü ve daha uygulanabilir görülen seçenek ise İran’a karşı düşük yoğunluklu bir savaş stratejisi. Bu kapsamda, rejimin kilit isimleri ve stratejik noktalarına sınırlı saldırılar düzenlenerek İran’ın yeni bir nükleer anlaşmaya zorlanması hedefleniyor. Trump’ın bu seçeneğe daha yakın olduğu iddia ediliyor. Siber saldırılar ile daha ağır ekonomik yaptırımların da masada olduğu belirtiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası