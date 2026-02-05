5 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Bugünkü Resmi Gazete'de üniversitelere ilişkin yeni yönetmelikler, Danıştay kararları ve çeşitli ilanlar yer alırken, eğitim ve idari düzenlemelere yönelik önemli başlıklar dikkat çekti. İşte, 5 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları!

Resmi Gazete’nin 5 Şubat 2026 tarihli ve 33159 sayılı sayısı erişime açıldı. Cumhurbaşkanlığı kararları, yargı ve idareye ilişkin kararların yanı sıra yönetmelik ve ilanların yer aldığı bugünkü Resmi Gazete, kamuoyunun gündeminde yer alan birçok düzenlemeyi de beraberinde getirdi.

5 ŞUBAT 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Antalya Bilim Üniversitesi Ana Yönetmeliği

–– İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARLARI

–– Danıştay İkinci Dairesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Haberle İlgili Daha Fazlası