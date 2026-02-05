Galatasaray, UEFA'ya kadro bildirimi yapılacak son tarih olan 5 Şubat'ta sürpriz bir transfer hamlesine imza attı. Sarı-kırmızılılar, 30 milyon euro bonservisle Bayern Münih'e gönderdiği Sacha Boey'u kiralamak için Alman kulübü ile anlaşma sağladı. 25 yaşındaki Fransız sağ bekin, bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Ara transfer döneminde Noa Lang, Yaser Asprilla ve Renato Nhaga'yı kadrosuna katan Galatasaray, Avrupa kadrosu için UEFA'ya yeni bildirim yapacağı 5 Şubat'ta sürpriz bir oyuncuyu daha renkerine bağladı.

Sacha Boey

İMZAYA GELİYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre; Ocak 2024'ta rekor bonservis bedeliyle (30 milyon euro) Bayern Münih'e giden Sacha Boey', Galatasaray'a dönüyor. Sarı-kırmızılı kulübün, eski oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralık transferi için Bundesliga ekibi ile anlaşmaya vardığı aktarıldı. Boey'un, sağlık kontrolü ve resmi imza için bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fransız futbolcunun, Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

15 MAÇTA 1 ASİST

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcu, Bayern Münih formasıyla bu sezon 4 kulvarda (Bundesliga, Şampiyonlar Ligi, Almanya Kupası, Almanya Süper Kupası) toplam 15 maç oynadı ve 630 dakikada 1 asistlik skor katkısı verdi.

