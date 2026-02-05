Transferde son gün sürprizi: Rekor paraya gitti, Galatasaray'a dönüyor
Galatasaray, UEFA'ya kadro bildirimi yapılacak son tarih olan 5 Şubat'ta sürpriz bir transfer hamlesine imza attı. Sarı-kırmızılılar, 30 milyon euro bonservisle Bayern Münih'e gönderdiği Sacha Boey'u kiralamak için Alman kulübü ile anlaşma sağladı. 25 yaşındaki Fransız sağ bekin, bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
- Galatasaray, ara transfer döneminde Noa Lang, Yaser Asprilla ve Renato Nhaga'yı kadrosuna kattı.
- Galatasaray, UEFA'ya kadro bildirimi yapılacak son tarih olan 5 Şubat'ta Sacha Boey'u kadrosuna katıyor.
- Boey, 30 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e gitmişti.
Ara transfer döneminde Noa Lang, Yaser Asprilla ve Renato Nhaga'yı kadrosuna katan Galatasaray, Avrupa kadrosu için UEFA'ya yeni bildirim yapacağı 5 Şubat'ta sürpriz bir oyuncuyu daha renkerine bağladı.
İMZAYA GELİYOR
TRT Spor'da yer alan habere göre; Ocak 2024'ta rekor bonservis bedeliyle (30 milyon euro) Bayern Münih'e giden Sacha Boey', Galatasaray'a dönüyor. Sarı-kırmızılı kulübün, eski oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralık transferi için Bundesliga ekibi ile anlaşmaya vardığı aktarıldı. Boey'un, sağlık kontrolü ve resmi imza için bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
15 MAÇTA 1 ASİST
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcu, Bayern Münih formasıyla bu sezon 4 kulvarda (Bundesliga, Şampiyonlar Ligi, Almanya Kupası, Almanya Süper Kupası) toplam 15 maç oynadı ve 630 dakikada 1 asistlik skor katkısı verdi.