Galatasaray, 2022 yılında 6 milyon bonservis bedeliyle kadrosuna katmasına karşın bir türlü verim alamadığı Yusuf Demir ile yollarını ayırdığını açıkladı. Genç oyuncunun vedasının ardından Mauro Icardi ile ilgili bir detay gündem oldu.

Galatasaray, 2022-2023 sezonu yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna 5 takviye birden yaptı. O dönem Juan Mata, Mathias Ross, Mauro Icardi, Milot Rashica, Yusuf Demir ile sözleşme imzalandı.

ICARDI DIŞINDA HEPSİ GİTTİ

Sarı-kırmızılılarda 22 yaşındaki kanat oyucusu Yusuf Demir ile yolların ayrıldığının açıklanmasının ardından aynı gün transfer edilen isimlerden sadece Mauro Icardi'nin takımda kalması dikkat çekti.

Galatasaray, 2022 yılında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Icardi'nin bonservisini bir sezon sonra 10 milyon euro karşılığında almıştı. Arjantinli yıldızın, sarı-kırmızılı kulüp ile mukavelesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor.

Mauro Icardi Fernando Muslera'nın vedası sonrası takım kaptanı oldu.

KUPADA TARİHİ GOL

Arjantinli yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor maçında fileleri havalandırarak, sarı-kırmızılı forma altında 73 gole ulaştı. Kulüp efsanesi Gheorghe Hagi'yi geride bırakan Icardi, "Galatasaray'ın en golcü yabancı futbolcusu" oldu.

Mauro Icardi, 73 gol ile Galatasaray tarihine geçti.

