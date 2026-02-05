Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği: Son gün 5 oyuncu geldi, sadece o kaldı
Galatasaray, 2022 yılında 6 milyon bonservis bedeliyle kadrosuna katmasına karşın bir türlü verim alamadığı Yusuf Demir ile yollarını ayırdığını açıkladı. Genç oyuncunun vedasının ardından Mauro Icardi ile ilgili bir detay gündem oldu.
- Galatasaray, 2022-2023 yaz transfer döneminin son gününde Juan Mata, Mathias Ross, Mauro Icardi, Milot Rashica ve Yusuf Demir'i renklerine bağladı.
- Yusuf Demir ile yolların ayrılmasının ardından bu transfer döneminden sadece Mauro Icardi'nin takımda kalması dikkat çekti.
- Arjantinli futbolcunun sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.
Galatasaray, 2022-2023 sezonu yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna 5 takviye birden yaptı. O dönem Juan Mata, Mathias Ross, Mauro Icardi, Milot Rashica, Yusuf Demir ile sözleşme imzalandı.
ICARDI DIŞINDA HEPSİ GİTTİ
Sarı-kırmızılılarda 22 yaşındaki kanat oyucusu Yusuf Demir ile yolların ayrıldığının açıklanmasının ardından aynı gün transfer edilen isimlerden sadece Mauro Icardi'nin takımda kalması dikkat çekti.
Galatasaray, 2022 yılında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Icardi'nin bonservisini bir sezon sonra 10 milyon euro karşılığında almıştı. Arjantinli yıldızın, sarı-kırmızılı kulüp ile mukavelesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor.
KUPADA TARİHİ GOL
Arjantinli yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor maçında fileleri havalandırarak, sarı-kırmızılı forma altında 73 gole ulaştı. Kulüp efsanesi Gheorghe Hagi'yi geride bırakan Icardi, "Galatasaray'ın en golcü yabancı futbolcusu" oldu.