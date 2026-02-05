Ev temizliği fiyatları cep yakıyor! Gündelikçiler yüzde 50 artış yaptı
Daire temizliği için gündelikçi çağıranlar yeni yılda fiyat artışıyla neye uğradığını şaşırdı. Yüzde 50'ye varan artışla artık 2+1 dairelerin temizleme fiyatı 3.500 TL’den başlıyor.
Ev temizliği artık lüks hizmet haline geldi. Son dönemde artan maliyetler ve asgari ücretin yükselmesiyle birlikte temizlik ücretleri ciddi şekilde yükseldi.
Yeni yılla birlikte 2+1 dairelerin temizleme fiyatı 3.500 TL’den başlarken, 3+1 dairelerde fiyatlar 5.000–6.000 TL’den başlayıp yukarı doğru çıkıyor.
Show Haber'e konuşan bir vatandaş 1+1 dairesi için gündelikçi çağırdığında 5.000–7.000 TL arasında bir ücret ödediğini belirtip şunu söyledi:
2 SAATE 7 BİN LİRA
"Bodrum'daki evime geliyor. 1+1 ama o kadar yüksek fiyatlar oluyor ki ben acıyorum verdiğim parayı. Bir iki saatte bitiriyor. 5.000–7.000 Lira para alıyorlar."
Özel İstihdam Büro Yöneticisi Vural Şeker ise fiyat artışını şöyle açıkladı:
"Asgari ücretin belirlenmesiyle geçen yıla oranla ortalama %50 artış oldu. 3+1’lerde ise fiyatlar 5.000–6.000 liradan başlayıp yukarı doğru çıkıyor"
Ev temizliği giderek lüks hizmet kategorisine girerken, uzmanlar vatandaşları fiyatları karşılaştırmaları ve anlaşma yaparken dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.