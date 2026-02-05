Trabzonspor, 23 yaşındaki Belçikalı oyuncu Kazeem Olaigbe ve İtalyan stoper Rayyan Baniya'nın Konyaspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Trabzonspor, genç kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe'nin kiralık olarak ve Rayyan Baniya'nın kalıcı olarak Süper Lig ekibi Konyaspor'a transfer olduğunu duyurdu.

İki oyuncu, milli golcü Umut Nayir transferinin bir parçası olarak yeşil beyazlı ekibe gitti.

BANİYA BONSERVİSİYLE GÖNDERİLDİ

Bordo mavililerden Banniya transferine ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rayyan Baniya'nın, Konyaspor Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Konyaspor Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 1.000.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca, Konyaspor Kulübü, ön satın alım hakkı Kulübümüze ait olmak üzere, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin %50'sini, Kulübümüze ödeyecektir" denildi.

Rayyan Baniya'

OLAİGBE KİRALIK GİTTİ

Trabzonspor'dan Olaigbe transferi için yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Kazeem Aderemi J. Olaigbe'nin, Konyaspor Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Konyaspor Kulübü, Kulübümüze, geçici transfer bedeli olarak KDV dahil 3.020.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca, Konyaspor Kulübü, satın alma opsiyonunu kullanması halinde, ön satın alım hakkı Kulübümüze ait olmak üzere, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin %50'sini, Kulübümüze ödeyecektir. Anlaşmaya göre, oyuncunun bu dönemdeki tüm maliyetleri Konyaspor Kulübü tarafından karşılanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kazeem Aderemi J. Olaigbe

