ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a bombardıman uçaklarımızı gösterdik. İran'da ve Venezuela'da gücümüzü gösterdik" dedi.

ABD Başkanı Trump, Washington'da geleneksel olarak düzenlenen Ulusal Dua Kahvaltısı’nda yaptığı konuşmada, İran’la ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump’tan İran’a yeni gözdağı! "Bombardıman uçaklarımızı gösterdik"

"İRAN’A GİDEN BÜYÜK BİR FİLOMUZ VAR"

Konuşmasında Amerikan ordusunun daha da güçlendirildiğini dile getiren Trump, Venezuela ve İran’a yönelik askeri operasyonları örnek gösterdi. İran’a yönelik baskının sürdüğünü vurgulayan Trump, şu sözleri kullandı:

"Onlar bizimle müzakere ediyorlar çünkü onlara saldırmamızı istemiyorlar. Biliyorsunuz, İran’a giden büyük bir filomuz var. Venezuela'ya sorun yeter."

ASKERİ GÜÇ VURGUSU

Trump, ABD’nin askeri kapasitesinin geçmişe kıyasla çok daha güçlü olduğunu söyledi. İran ve Venezuela örnekleri üzerinden Washington’un sahadaki gücünü hatırlatan Trump, bu tablonun karşı tarafları masaya zorladığını dile getirdi.

"Bizden başka hemen hemen herkesten daha fazla petrolü var. Ve bu arada, biz ve onlar birlikte dünya petrolünün yüzde 68'ine sahibiz."

Trump’tan İran’a yeni gözdağı! "Bombardıman uçaklarımızı gösterdik"

"DİKTATÖR DEMEKTEN HOŞLANIYORLAR"

Trump, kendisine yöneltilen “diktatör” eleştirilerine sert tepki gösterdi.

“Her zaman ‘Trump bir diktatör’ demekten hoşlanıyorlar. Ben diktatör değilim. Ama onlar diktatör gibiydiler. Gestapo gibiydiler. İnsanları kiliseye gittikleri için tutukladılar, insanlara korkunç davrandılar.”

Trump, Davos’tan ayrıldıktan sonra kendisine şu sözlerin söylendiğini iddia etti: "Davos’tan ayrıldığımda, ‘Bu, birine verdiğimiz en aptalca davet olabilir’ dediler."

"TARİHİN EN ÇOK DAVA EDİLEN İNSANIYIM"

Trump, hakkında açılan davalara da değindi. Kendisine yönelik yargı süreçlerini siyasi baskı olarak nitelendirdi ve “Ben tarihin en çok dava edilen insanıyım” sözlerini kullandı.

İRAN, RUSYA VE UKRAYNA MESAJI: "SADECE GÜÇ SAYESİNDE BARIŞI SAĞLAYABİLİRİZ"

Konuşmasında küresel krizlere de yer veren Trump, İran’la yürüyen sürece değindi. İran’ın müzakereye yönelmesinin askeri baskıyla bağlantılı olduğunu savundu.

“Onlar vurulmak istemiyor. Bu yüzden masadalar.”

Rusya-Ukrayna savaşı için de benzer bir ton kullanan Trump, sürecin sonuna yaklaşıldığını dile getirdi.

"Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için büyük çaba harcıyoruz. Bitirmeye çok yakınız. " Sudan’daki çatışmalar için de O savaşı bitirmek için çok çalışıyorum. Bunu başarmaya çok yakınız" dedi.

TRUMP’TAN HAMAS AÇIKLAMASI

Hamas’ın silahsızlanmasına ilişkin yorum yapan Trump, bazı çevrelerin Hamas’ın silahsızlanmayacağını savunduğunu belirterek buna katılmadığını söyledi.

"Bazı insanlar Hamas’ın silahsızlanmayacağını söylüyor. Silahsızlanacaklar. Eğer silahsızlanmazlarsa, artık hayatta kalamayacaklar." şeklinde konuştu.

"Sadece güç sayesinde barışı sağlayabiliriz" şeklinde çıkış yaptı.

Trump’tan İran’a yeni gözdağı! "Bombardıman uçaklarımızı gösterdik"

"NEDEN GÖREVDEN ALAYIM?"

Ülkedeki suç oranlarına ilişkin tartışmayı da öne çıkaran ABD Başkanı, "Nüfusun yüzde 2’si, şiddet suçlarının yüzde 90’ını üretiyor. Bunu bir düşünün."

Öte yandan İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’e yönelik eleştirileri reddeden Trump, sınır politikalarını savundu.

"Ülkemizin tarihindeki en güçlü sınır bizde. Neden görevden alayım?"

Trump’ın konuşması sırasında salonda kısa bir şaşkınlık da yaşandı. Kongo Cumhurbaşkanı Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo'nun adını telaffuz edemeyen Trump, doğrudan lidere dönerek “Cumhurbaşkanı, lütfen ayağa kalkar mısın?” çağrısında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası