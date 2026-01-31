Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda uzatmaların son anlarında gelen golle Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup eden Samsunspor 7 maçın ardından ligde galibiyet aldı. Kırmızı-beyazlı ekip, 90+2’de Assoumou’nun attığı golle deplasmandan 3 puanla döndü.

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Samsunspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı kırmızı-beyazlı ekip 1-0 kazandı. Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada Jaurès Assoumou kaydetti.

Bu sonucun ardından Samsunspor, ligde 7 karşılaşmanın ardından galibiyet aldı ve puanını 30'a yükseltti. Kasımpaşa da 16 puanda kalarak küme düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada kaldı.

Gelecek hafta Samsunspor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Kasımpaşa galibiyeti ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Reis, "Gösterdiğimiz performansa baktığımızda en iyisiydi diyemem. Takım olarak zor bir dönemden geçiyorduk. Galip gelememenin bize oluşturduğu baskı vardı. Bazı oyuncularımız da yeteri kadar süre alamadıkları için zamana ihtiyaçları vardı. Bugün takımdaki herkes birbiri için savaştı. Birinci yarı performansımızla ilgili çok pozitif şeyler söyleyemem. İkinci yarı çok daha iyi işler yaptık. Totalde girdiğimiz iki net pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Son dakikada atılan gol de olsa böyle bir galibiyet bizim için çok önemliydi" diye konuştu.

"YENİ BİR TRANSFER OLACAĞINI SANMIYORUM"

Kadroya yeni bir takviye yapmayı düşünüp düşünmedikleriyle ilgili soruyu cevaplayan Reis, "Açıkçası yeni bir transfer yapacağımızı düşünmüyorum. Zaten 3 tane transfer gerçekleştirdik. Bazı sakat oyuncularımızın da yeniden takıma katıldığı için mutluyum. Totalde zaten iyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Tüm kulvarlarda elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu.

"EMRE HOCAYLA HERHANGİ BİR PROBLEMİM YOK"

Maç içerisinde Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile aralarında yaşanan gerginliğe dair de konuşan Thomas Reis, "Kendisini maçtan sonra görme fırsatım olmadı. Ne olduğunu da tam olarak anlayamadım. Sonuç olarak diğer takımların hocalarıyla tartışmaya girmek benim görevim değil. Bu yüzden olanlara şaşırdım. Dördüncü hakem benimle konuştu ama kendisine ne olduğunu anlamadığımı söylemedim. Dolayısıyla benim açımdan herhangi bir problem yok. Belki dil problemi sebebiyle de kendimi gerçek anlamda ifade etmekte zorlanıyor olabilirim. Belki bu sebeple Emre hoca farklı algılamış olabilir. 3 tane sarı kartım var ve dördüncü sarı kartı görmemek adına elimden geleni yapmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Kasımpaşa: 0 - Samsunspor: 1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Çağdaş Altay, Ogün Kamacı, Mücahid Adem Çelebi

Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet Çörekçi, Becao, Opoku, Owusu, Baldursson, Diabate (Dk. 63 Cem Üstündağ), İrfan Can Kahveci (Dk. 85 Fall), Ben Ouanes (Dk. 76 Cenk Tosun), Ali Yavuz Kol (Dk. 63 Allevinah), Gueye (Dk. 85 Kubilay Kanatsızkuş)

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Ntcham (Dk. 74 Celil Yüksek), Makoumbou, Elayis Tavşan (Dk. 74 Mendes), Holse (Dk. 90+6 Borevkovic), Assoumou (Dk. 90+3 Yunus Emre Çift), Ndiaye (Dk. 74 Mouandilmadji)

Gol: 90+2 Assoumou (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Ndiaye (Samsunspor), Dk. 67 Cem Üstündağ, Dk. 77 Kamil Ahmet Çörekçi (Kasımpaşa)

