Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Bodrum FK forması giyen Cenk Şen ve Sivasspor oyuncusu Bekir Böke hakkında çıkan transfer haberlerini yalanladı.

Samsunspor, Cenk Şen ve Bekir Böke'nin transferiyle ilgili herhangi bir çalışmalarının bulunmadığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, bazı basın yayın organlarında Cenk Şen ve Bekir Böke'nin Samsunspor'a transferi konusunda haberler yapıldığı belirtildi. Adı geçen futbolcularla ilgili kulübün herhangi bir ilgisi veya teması bulunmadığı vurgulanırken, yalnızca kulübün resmi iletişim kanallarından yapılan açıklamalara itibar edilmesi istendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası