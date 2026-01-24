Samsunspor'un hasreti 7 maça çıktı! Yıldız isim, Fenerbahçe maçında yok
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Samsunspor, konuk ettiği Kocaelispor ile golsüz berabere kaldı ve galibiyet hasreti 7 maça çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Samsunspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.
Samsun'da oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla Samsunspor, 27 puanla 7. sırada yer aldı. Kocaelispor ise 24 puanla 8. basamakta yer buldu.
FENERBAHÇE MAÇINDA CEZALI
Samsunspor ile oynanan maçın 64. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Tayfur Bingöl, gelecek hafta Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
23. dakikada Balogh'un defansın arkasına uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tayfun Bilgöl'un yerden şutunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı bloke etti.
42. dakikada Celil Yüksel'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top yandan auta gitti.
45. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Agyei'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
54. dakikada Rivas'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Keita'nın sert vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.
58. dakikada Soner Gönül'ün ceza sahası dışından sert vuruşunda topu kaleci Gökhan Değirmenci bloke etti.
70. dakikada Rivas'ın ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda top direğin dibinden yandan auta çıktı.
90. dakikada Soner Gönül'ün ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Yalçın Kayan'ın kafa vuruşunda top, direk dibinden auta çıktı.
Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.