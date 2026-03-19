Belçika'da "güvenlik önlemleri" kapsamında Brüksel sokaklarına askerler konuşlandırılıyor. En fazla 200 asker, federal polisle koordineli şekilde üç ay süreyle devriye görevinde bulunacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de güvenlik önlemleri artırılıyor. 23 Mart Pazartesi'den itibaren kent genelinde askerler devriye görevine başlayacak.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, uygulamada en fazla 200 asker üç ay süreyle sokaklarda görev yapacak.

POLİS İLE KOORDİNE OLACAKLAR

Askerler, federal polis ile koordinasyon içinde belirlenen bölgelerde güvenliği sağlayacak. Kararın, Belçika’da ulusal güvenlik tehditlerini analiz eden ve risk seviyesini belirleyen resmi koordinasyon kurumu OCAD’ın güncel değerlendirmeleri doğrultusunda alındığı bildirildi.

KARAR TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Belçika’da askerlerin sokaklarda konuşlandırılması kararı siyasi ve toplumsal tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı siyasetçiler, bu uygulamanın kalıcı bir çözüm olmaması gerektiğine dikkat çekti.

Yeni uygulamanın üç ay sonunda yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası