Giresun’da tonlarca ağırlığındaki iki dev kayanın dik yamaca adeta fizik kurallarına meydan okuyan duruşu dikkat çekiyor. Halk arasındaki bilenen adıyla "Gelin Kayası", efsaneleriyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Giresun merkeze bağlı Sıvacı köyü Taşhan mevkiinde bulunan ve halk arasında "Gelin Kayası" olarak bilinen iki dev kaya kütlesi, hem görünümü hem de dilden dile aktarılan efsanesiyle son yıllarda bölge turizminin dikkat çeken noktalarından birine dönüştü.

Dik bir yamaçta, fizik kurallarına aykırıymış gibi duran tonlarca ağırlıktaki kaya oluşumu, uzaktan bakıldığında sırtında bebeğiyle bir kadın siluetini andırıyor.

Sıvacı Köyü Muhtarı Emrah Koç, kaya ile ilgili şunları söyledi:

"HÜZÜNLÜ BİR EFSANE"

"Bu benzerlik, kayaya adını veren hüzünlü bir efsaneyle birleşince bölge ziyaretçilerin uğrak mekanları arasında yer alıyor. Yöre halkı arasında anlatılan efsaneye göre, güzeller güzeli genç bir kız sevmediği bir adamla görücü usulü evlendirilmek istenir. Ailesine karşı gelmeye cesaret edemeyen genç kız, gönlünü köyden başka bir delikanlıya kaptırmıştır. Düğün günü geldiğinde gelin alayı yola çıkar. At üzerinde yeni hayatına götürülürken çaresizlik içinde dua eder: 'Allah’ım, beni istemediğim bir kocaya verme, taş et.' Rivayete göre genç kızın duası kabul olur ve gelin alayının önünde at üstünde taşa dönüşür. Gelin Kayası’na farklı açılardan bakıldığında kimi zaman yüz silueti, kimi zaman gelinlik giymiş bir kadın görünümü seçilebilmesi de efsaneyi daha da gizemli hale getiriyor"

RESMİ TURİZM ALANINA DÖNÜŞECEK

Bölgenin İl Özel İdaresi’nin çalışmalarıyla resmi bir turizm alanı olduğunu da ifade eden Muhtar Koç, "Bölge ziyaret ediliyordu ancak şimdi resmi bir turizm alanına dönüştürülüyor. Burayı İl Özel İdaresi yapıyor. Öncelikle bir seyir balkonu yapılacak. Çevre düzenlemesiyle birlikte sosyal tesisler de olacak. Burası çok güzel bir görünüme kavuşacak. Zaten yıllardır insanlar burada durup fotoğraf çekiyor. Neredeyse Giresun’a gelip de bu yoldan geçen herkesin burada bir fotoğrafı vardır. Yukarıda Kulakkaya ve Bektaş yaylalarımız var. Buradan Mavi Göl’e uzanan bir rota oluşturulabilir" dedi.

"ÇEVRE KİRLİLİĞİ ORTADAN KALKACAK"

Çevre düzenlemesinin ardından bölgede kontrolsüz kullanım nedeniyle yaşanan çevre kirliliğinin de ortadan kalkacağını anlatan Muhtar Koç, "Buraya sahip çıkılmadıkça insanlar lastik yakıyor, içki içiyor, cam şişeler bırakıyor. Sürekli temizletmemize rağmen temiz tutmakta zorlanıyoruz. Çevre kirliliğinin yanı sıra gürültü kirliliği de çevre köyleri ve mahalleleri de rahatsız etmekteydi. Şimdi bir tesis olursa hem denetim olur hem insanlar daha duyarlı davranır" ifadelerini kullandı

