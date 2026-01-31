Suudi Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman’ın, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik kapalı bir toplantıda İran konusunda açık bir uyarıda bulunduğu öğrenildi.

Suudi Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman, Washington’da düzenlenen özel bir brifingde ABD Başkanı Donald Trump’a uyarı mesajı yolladı.

Kapalı toplantıya katılan kaynaklara göre, Trump’ın İran’a yönelik tehditlerini hayata geçirmemesi halinde Tahran yönetiminin daha da güçleneceği dile getirildi.

Suudi Savuma Bakanı Trump’ı uyardı: Saldırmazsan İran güçlenecek

WASHİNGTON’DAKİ KRİTİK TEMASLAR

Axios'un iddiasına göre Suudi Savunma Bakanı Salman, Beyaz Saray’da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Beyaz Saray elçisi Steve Witkoff ve Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ile uzun bir görüşme yaptı. Görüşmelerin merkezinde ABD’nin İran’a yönelik askeri seçenekleri yer aldı.

ABD yönetimi, Körfez’de büyük çaplı bir askeri yığınak başlatmış durumda. Buna karşın Beyaz Saray, Trump’ın henüz nihai karar vermediğini ve diplomasi kapısının tamamen kapanmadığını ileri sürüyor.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN İKİ FARKLI MESAJ

Suudi Arabistan’ın kamuoyuna yansıyan açıklamaları temkinli bir çizgide ilerliyor.

Veliaht Prens Muhammed bin Salman, İran Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde krallığın ABD’nin İran’a yönelik saldırıları için hava sahasını kullandırmayacağını söyledi. Riyad yönetimi, İran’ın egemenliğine saygı vurgusu yaptı ve diplomatik çözüm mesajı vermişti.

Ancak kapalı toplantılarda tablo değişti. Washington’daki özel brifingde Suudi Savunma Bakanı’nın çok daha sert bir dil kullandığı aktarıldı.

SALMAN TRUMP'A NE SÖYLEDİ?

Suudi Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman, Orta Doğu uzmanları, düşünce kuruluşu temsilcileri ve bazı Yahudi örgütlerinin katıldığı toplantıda, Trump’ın haftalarca süren tehditlerin ardından askeri adım atmak zorunda kalabileceğini söyledi. Aynı toplantıda bölgesel gerilimin kontrolsüz biçimde tırmanma riski de anımsatıldı.

Toplantıya katılan kaynaklara göre Salman, "Eğer bu aşamada saldırı olmazsa, bu rejimi sadece cesaretlendirecek" sözlerini kullandı.

KÖRFEZ ÜLKELERİ SIKIŞMIŞ DURUMDA

Ayrı bir brifingde konuşan bir Körfez yetkilisi, bölgenin iki kötü senaryo arasında kaldığını dile getirdi. Yetkiliye göre ABD’nin İran’a saldırması ciddi sonuçlar doğurabilir, saldırmaması halinde ise İran bölgeden daha güçlü çıkabilir.

Washington’daki temaslardan ayrılan bazı katılımcılar, Trump yönetiminin İran stratejisine dair net bir tablo oluşmadığını ifade etti.

SUUDİ TUTUMUNDAKİ DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

ABD’li yetkililer, sadece üç hafta önce Suudi Arabistan’ın İran’a saldırıdan kaçınılması için yoğun baskı yaptığını hatırlattı. O dönemde Riyad yönetimi, bölgesel savaş riskine dikkat çekmişti.

Washington’daki son temaslarda ise Suudi tarafının daha sert bir çizgiye yaklaştığı gözlendi. Kaynaklara bu değişimin nedenlerinden biri Trump’ın saldırı kararı aldığı yönündeki algı etkili oldu.

Toplantıya katılan kaynaklara göre Salman, Suudi Arabistan’ın İsrail’e yaklaşmadığını ve bölgesel çizgisinde köklü bir değişiklik olmadığını ileri sürdü. Suudi basını ve sosyal medyada artan İsrail karşıtı söylemlerle ilgili iddiaları da reddetti.

Toplantıya katılan isimlerden biri, Suudi Arabistan’ın İsrail’le mesafe koymadığı yönündeki açıklamaların tekrarlandıkça ikna edici bulunmadığını söyledi.

