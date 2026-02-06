İstanbul’da Eminönü Üsküdar seferini yapan vapurdan atlayan yolcu, yürekleri ağza getirdi. Yolcuların can simidi atarak kurtarmaya çalıştığı yolcu, bir süre sonra başka bir tekne tarafından kurtarıldı.

Şehir Hatlarının Eminönü-Üsküdar seferini yapan vapurunda korku dolu anlar yaşandı. Vapura binen bir kişi bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle vapurdan suya atladı.

TEKNE İLE KURTARILDI

Suda çırpınmaya başlayan şahıs, yolcuları korkuttu. Şahsın boğulmaması için suya cam simidi fırlatan yolcular, seferber oldu. Yolculardan bazıları, şahsı montu çıkarması yönünde öneride bulundu. Can simidine doğru yüzmeye çalışan adam, daha sonra başka bir tekne tarafından sudan çıkarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

“GÖRÜNCE BAĞIRMAYA BAŞLADIM”

Bir yolcu, yaşananları şöyle anlattı:

Biz böyle gidiyorduk. Geminin arka tarafında, gidiş yönünün tersindeydik. Birisi atlamış. Biz atladığını ya da düştüğünün farkında değiliz. Ben sadece adamı suda görünce bağırmaya başladım. Birisi gemiden düştü, arkadaşı yok mu diye. Kaptan dönüş yaptı. Gidip aldık çok şükür kurtardık. Herkese geçmiş olsun.

