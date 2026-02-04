2026 EKPSS başvuru tarihleri ve sınav takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılmak isteyen adaylar, başvuruların başlayacağı gün, son başvuru tarihi, geç başvuru tarihleri ve sınav gününe dair detayları araştırmaya başladı. ''EKPSS sınavı ne zaman, son başvuru tarihi hangi gün?'' soruları gündeme gelirken ÖSYM tarafından 2026 EKPSS tarihleri açıklandı!

Engelli memur adaylarının katıldığı 2026 EKPSS için başvuru süreci başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre bugün itibarıyla EKPSS başvuruları alınacak. Peki, EKPSS sınavı ne zaman, son başvuru tarihi hangi gün?

2026 EKPSS BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan tarihlere göre 2026 EKPSS başvuruları 4 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar başvurularını ÖSYM AİS üzerinden ya da başvuru merkezlerinden tamamlayabilecek.

2026 EKPSS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru tarihleri de ÖSYM takviminde yer aldı. 2026 EKPSS geç başvuruları 3-4 Mart 2026 tarihlerinde alınacak. Geç başvuru işlemleri de ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden yapılabilecek.

2026 EKPSS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre 2026 EKPSS 19 Nisan 2026 tarihinde yapılacak. Engelli memur adayları, sınav günü yaklaşırken sınav giriş belgelerini ÖSYM AİS ekranından kontrol edebilecek.

2026 EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 EKPSS sonuçları da 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçların ilan edilmesinin ardından adayların yerleştirme ve tercih sürecine ilişkin duyuruları takip edilecek.

