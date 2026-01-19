Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), 2026 takvimi adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Kamuya atanmak isteyen binlerce aday, "Engelli kamu personeli EKPSS tercihi nasıl yapılır?" sorusuna cevap arıyor. ÖSYM 'nın sınav takvimine ilişkin duyuruların ardından 2026 EKPSS sürecine dair detaylar belli oldu.

EKPSS tercih süreci kapsamında adaylar, ÖSYM'nin tercih ekranı üzerinden engelli kamu personeli tercih işlemleri devam ediyor. 8 Ocak 2026 saat 10.30'da başlayan tercihlerle beraber, EKPSS kura tercih kılavuzu da adaylar tarafından detaylı şekilde incelenmeye devam ediyor.

EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2026

EKPSS tercihleri 8-19 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri 8 Ocak 2026 tarihinde saat 10.30'da başlayıp 19 Ocak 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

EKPSS tercihleri devam ediyor! Engelli kamu personeli EKPSS tercihi nasıl yapılır?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şu an için EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından açıklanmadı. Geçen yıl yerleştirme sonuçları 12 Şubat 2025'te açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların benzer tarihlerde duyurulması bekleniyor.

EKPSS KURA TERCİHLERİ NEREDEN NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercih işlemlerini 2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak gerçekleştirilebilecek.

