ORTAÖĞRETİM KPSS’DE YAŞ SINIRI VAR MI?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı için üst yaş sınırı bulunmuyor. Adayların sınava başvurabilmesi için 18 yaşını doldurmuş olması yeterli oluyor.

Şartı sağlayan herkes yaşına bakılmaksızın KPSS Ortaöğretim sınavına katılabiliyor. Yaşla ilgili sınırlamalar sınavdan sonra yapılacak bazı kamu alımlarında kurumların özel mevzuatlarına göre değişiklik gösterebiliyor.

LİSE KPSS BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLER ORTAÖĞRETİM KPSS'YE GİREBİLİR?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) En az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak,

4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

6) Askerlik durumu itibariyle,

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

Yukarıdaki koşullardan herhangi birine uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Adaylar Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden sorumlu olacak.

2026 LİSE KPSS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 Lise KPSS başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Geç başvurular 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.



