Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre 8 Ocak’ta başlayan tercih süreci, 19 Ocak 2026 tarihinde sona erdi. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından, kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler kura usulüyle gerçekleştirilecek. Adaylar, yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından ilan edileceği tarihi merakla bekliyor.

Geçen yıl EKPSS kapsamında tercih başvuruları 27 Ocak tarihinde tamamlanmış, yerleştirme sonuçları ise 12 Şubat’ta ÖSYM tarafından erişime açılmıştı. Önceki yılın takvimi baz alındığında, 2026 EKPSS yerleştirme sonuçlarının da 4 Şubat 2026 civarında açıklanması bekleniyor.

EKPSS SONUÇ DUYURUSU İÇİN GÖZLER ÖSYM'DE

Sınav sonucu ve kura usulü ile yapılan yerleştirme sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek.

