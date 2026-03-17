İstanbul’da 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak 100 bin konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi için geri sayım başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen projede, başvuru süreçleri tamamlandı ve kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin listesi yayımlandı. Çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirilecek ve vatandaşlar, YouTube üzerinden canlı yayında kura sürecini takip edebilecekler. Peki, İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman?

İSTANBUL TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul kura çekiminin Ramazan Bayramı sonrası yapılacağını duyurdu. Bakan Kurum açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilecek kura ile 100 bin konutun hak sahiplerinin belirleneceğini ifade etti.

İstanbul’a özel kiralık sosyal konut projelerinin de hayata geçirileceğini belirterek kira ve konut fiyatlarının dengelenmesi için adımların atılacağını söyledi.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇ SORGULAMA

Kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri aynı gün ilan edilecek. Sonuçlara TOKİ’nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) ve e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden ulaşılabilecek. Başvuru sahipleri T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecekler.

İSTANBUL TOKİ KURA İSİM LİSTESİ VE REDDEDİLENLER

Başvuru değerlendirmelerinin ardından kura çekimine katılmaya hak kazanan adayların isim listesi yayımlandı. Listeler, şehit yakınları ve gaziler, engelli vatandaşlar, emekliler, gençler ve üç çocuk ve üzeri aileler gibi kategorilere göre düzenlendi.

Vatandaşlar başvuru numaralarını kontrol ederek hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecekler.

TOKİ İSTANBUL KURASINA KATILMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.



Haberle İlgili Daha Fazlası