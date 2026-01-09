Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Panathinaikos, konuk ettiği Virtus Bologna'yı 84-71 mağlup etti. Yunanistan temsilcisinin başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, kendisine yönelik ırkçı söylemlere tepki gösterdi.

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) 21'inci hafta mücadelesinde Panathinaikos, sahasında Bologna'yı 84-71'lik skorla devirdi. Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, maç sonrası sosyal medyada kendisine yönelik ırkçı ifadeleri gündeme getirdi.

"TÜRK OLDUĞUM İÇİN SALDIRIYORLAR"

60 yaşındaki koç, "İnsanlar ülkem yüzünden sosyal medyada bana saldırmaya başladı. Bana, Türk olduğumu ve Yunanistan'dan gitmem gerektiğini, Türk olduğum için Panathinaikos için çok kötü olduğumu yazdılar. Türk olmaktan gurur duyuyorum. Yunanistan'ı seviyorum, Atina'yı seviyorum, Panathinaikos'u seviyorum" ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman

"KENDİME İNANIYORUM"

Panathinaikos'un her zaman kupa için mücadele ettiğini dile getiren Ataman, "20 tane yerel kupam var. Son 10 yılda değil, son 5 yılda 3 EuroLeague'im var. Biz Panathinaikos'sak, Avrupa'nın en iyi kulübüysek, sezon boyunca büyük hedeflerimiz olur. Bu meydan okuma kendim ve oyuncularım için. Ve kendime inanıyorum" dedi.

"EUROLEAGUE VEYA LİGİ KAZANAMAZSAK BIRAKIRIM"

Ergin Ataman, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Bildiğiniz gibi, gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmem var. Ancak bu sezon sonunda EuroLeague veya Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğu kazanamazsak, Atina'dan ayrılacağım" ifadelerini kullanmıştı.

