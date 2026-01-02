SPOR SERVİSİ
Ergin Ataman noktayı koydu: Milli yıldız, Panathinaikos'ta kalacak mı?
Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u çalıştıran deneyimli başantrenör Ergin Ataman, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in geleceği hakkında konuştu.
Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, pivot Ömer Faruk Yurtseven'in iyi performansı nedeniyle takımda kalmaya devam edeceğini duyurdu.
- Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Ömer Faruk Yurtseven hakkında açıklama yaptı.
- Ataman, Yurtseven'in Panathinaikos'ta kalmaya devam edeceğini belirtti.
- Milli pivot, bu sezon EuroLeague'de 13 maçta 8.2 sayı ve 4.5 ribaunt ortalaması yakaladı.
Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, Yunan ekibi ile sözleşme opsiyonu olan 27 yaşındaki pivot Ömer Faruk Yurtseven ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"ÖMER FARUK TAKIMDA KALACAK"
Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) oynanacak Olympiakos derbisi öncesi konuşan Ataman, "Takımda kalmaya devam edecek. Son 2-3 EuroLeague maçında çok iyiydi, ayrıca ligde de istatistik bakımından en iyi oyuncularımızdan biri. Dolayısıyla bizimle devam edecek" dedi.
Atina ekibinin forması ile ikinci sezonunu geçiren 2,13'lük milli oyuncu, EuroLeague'de bu sezon 13 maça çıkarken; 8,2 sayı, 4.5 ribaunt ortalaması tutturdu.
