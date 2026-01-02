Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u çalıştıran deneyimli başantrenör Ergin Ataman, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in geleceği hakkında konuştu.

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, Yunan ekibi ile sözleşme opsiyonu olan 27 yaşındaki pivot Ömer Faruk Yurtseven ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman

"ÖMER FARUK TAKIMDA KALACAK"

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) oynanacak Olympiakos derbisi öncesi konuşan Ataman, "Takımda kalmaya devam edecek. Son 2-3 EuroLeague maçında çok iyiydi, ayrıca ligde de istatistik bakımından en iyi oyuncularımızdan biri. Dolayısıyla bizimle devam edecek" dedi.

Ömer Faruk Yurtseven

Atina ekibinin forması ile ikinci sezonunu geçiren 2,13'lük milli oyuncu, EuroLeague'de bu sezon 13 maça çıkarken; 8,2 sayı, 4.5 ribaunt ortalaması tutturdu.

