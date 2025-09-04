Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Berna Laçin, zafer sırasında Ergin Ataman’ı hedef aldı! Sosyal medyada tepki yağdı

Berna Laçin, zafer sırasında Ergin Ataman’ı hedef aldı! Sosyal medyada tepki yağdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Berna Laçin, zafer sırasında Ergin Ataman’ı hedef aldı! Sosyal medyada tepki yağdı
Ergin Ataman, EuroBasket, A Milli Basketbol Takımı, Sırbistan, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu Berna Laçin, Sırbistan’ı yenerek EuroBasket’te grubunu lider tamamlayan 12 Dev Adam’ın Başantrenörü Ergin Ataman’ı eleştirdi. Ataman’ı hedef alan Laçin’e sosyal medyada tepki yağdı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçında Sırbistan’ı mağlup etmeyi başardı.

12 Dev Adam, EuroBasket’te 5’te 5 yaparak grubunu lider tamamladı. Maç sonrası konuşan Ergin Ataman, “Sırbistan'ı yenerek tarihi değiştirdik. Bu çocuklarla gurur duyuyorum. Bu takım madalya adayı” ifadelerini kullandı.

Berna Laçin, zafer sırasında Ergin Ataman’ı hedef aldı! Sosyal medyada tepki yağdı - 1. Resim

LAÇİN’İN ATAMAN ELEŞTİRİSİ GÜNDEM OLDU

Tüm Türkiye bu başarıyı kutlarken, Berna Laçin’den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman’ı eleştirdi. Laçin, “Basket koçu dediğin de çakı gibi olur yahu, hem fiziksel hem duruş itibari ile… Az biraz çeki düzen verseler Ataman’a, ülkeyi temsil ediyor nihai neticede” ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları, paylaşımın altına Ataman’a destek verirken Laçin’in yorumuna tepki yağdırdı.

MİLLİ TAKIMI DA ELEŞTİRDİ

Berna Laçin, bir başka paylaşımında ise kadrodaki oyuncuları eleştirerek, “Bizim Milli Takım da pek yerli değil ama çaktırmayalım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Google yerine ne kullanabilirim? İşte Google'a alternatif arama motorlarıAsırların örtünme şeklini onlar koruyor! "Kara yapık" stilini devam ettiren kadınlar dikkat çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
14 yıllık evlilik sona erdi! Yasemin Özilhan’dan boşanma açıklaması geldi - Magazin14 yıllık evlilik sona erdi! Beklenen boşanma açıklaması...Sevenlerini endişelendirmişti… Beyninde kitle ortaya çıkan Lara iyi haberi paylaştı - MagazinSevenlerini endişelendirmişti… İyi haberi paylaştıDublörü işten çıkarılan Kıvanç Tatlıtuğ’tan ilk yorum… Sessizliğini bozdu - MagazinDublörü işten çıkarılan Kıvanç Tatlıtuğ’tan ilk yorum...“Meriç Aral ve Serkan Keskin’ın oğlu ‘Güneş’ doğdu! İsminin hikayesi ortaya çıktı - Magazin‘Güneş’ bebek doğdu! İsminin hikayesi ortaya çıktıKardeniz Kılıç’ın eşi Mahir Bektaş kuzeninin eski kocası çıktı! Duyanlar tepki gösterdi - MagazinKardeniz Kılıç’ın eşi Mahir Bektaş kuzeninin eski kocası çıktı! Duyanlar tepki gösterdi14 yıllık evlilik tek celsede bitti! Yasemin ve İzzet Özilhan çifti boşandı - MagazinBoşandılar! 14 yıllık evlilik tek celsede bitti
Sonraki Haber Yükleniyor...