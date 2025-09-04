Berna Laçin, zafer sırasında Ergin Ataman’ı hedef aldı! Sosyal medyada tepki yağdı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçında Sırbistan’ı mağlup etmeyi başardı.

12 Dev Adam, EuroBasket’te 5’te 5 yaparak grubunu lider tamamladı. Maç sonrası konuşan Ergin Ataman, “Sırbistan'ı yenerek tarihi değiştirdik. Bu çocuklarla gurur duyuyorum. Bu takım madalya adayı” ifadelerini kullandı.

LAÇİN’İN ATAMAN ELEŞTİRİSİ GÜNDEM OLDU

Tüm Türkiye bu başarıyı kutlarken, Berna Laçin’den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman’ı eleştirdi. Laçin, “Basket koçu dediğin de çakı gibi olur yahu, hem fiziksel hem duruş itibari ile… Az biraz çeki düzen verseler Ataman’a, ülkeyi temsil ediyor nihai neticede” ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları, paylaşımın altına Ataman’a destek verirken Laçin’in yorumuna tepki yağdırdı.

MİLLİ TAKIMI DA ELEŞTİRDİ

Berna Laçin, bir başka paylaşımında ise kadrodaki oyuncuları eleştirerek, “Bizim Milli Takım da pek yerli değil ama çaktırmayalım” ifadelerini kullandı.