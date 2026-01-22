EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv'in Panathinaikos'u ağırlayacağı müsabaka öncesinde İsrailli taraftarlar, Başantrenör Ergin Ataman ve takımına yönelik küfürlü tezahürat yaptı.

EuroLeague'in 24. haftasında Maccabi Tel Aviv ile Panathinaikos arasında oynanacak karşılaşma öncesinde Başantrenör Ergin Ataman'a yönelik küfürlü tezahüratlar yapıldı.

KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT

Maçın oynanacağı Menora Mivtachim Arena'nın önünde hazır bekleyen İsrailli taraftarlar, Panathinaikos kafilesinin giriş yaptığı esnada taşkınlık çıkardı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ARAYA GİRDİ

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman otobüsten indikten sonra İsrailli taraftarların küfürlü tezahüratlarıyla karşılaştı. Güvenlik görevlileri, Ergin Ataman'ı o bölgeden hızlıca uzaklaştırarak soyunma odasına götürdü.

PANATHINAIKOS'TAN KINAMA

Panathinaikos Kulübü, sosyal medyadan bir kınama mesajı yayımlayarak, ''300'den fazla Maccabi taraftarı, Panathinaikos BC AKTOR heyetini soyunma odalarının girişinin hemen dışında bekleyerek, baş antrenörümüz Ergin Ataman'a ve takımımızın geri kalanına hakaretler yağdırdı. Bu yapılanı kınıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

