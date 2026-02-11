11 Şubat 2015’te evine gitmek için bindiği minibüste vahşice katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Arslan, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Acılı anne “Özge'm göç edeli 11 yıl oldu. Allah hiçbir anneye, babaya bu acıyı göstermesin" dedi.

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilmişti. Tutuklu sanıklar Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cinayetin faili Ahmet Suphi Altındöken, Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkum tarafından 11 Nisan 2016'da öldürülmüştü.

Vahşice katledilmişti! Özgecan Arslan ölüm yıl dönümünde dualarla anıldı

Vahşice katledilen Özgecan, ölümünün yıl dönümünde bugün mezarı başında anıldı. Özgecan Aslan için ölümünün 11. yılında kabri başında anma programı düzenlendi.

Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki törene aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

“GÖÇ EDELİ 11 YIL OLDU”

Anne Songül Aslan, acısını şu sözlerle dile getirdi:

Özge'm göç edeli 11 yıl oldu. Allah hiçbir anneye, babaya bu acıyı göstermesin. Evladımın hiçbir suçu yoktu, hayalleri, hedefleri vardı. 'Okuyacağım, dünyanın en iyi psikoloğu olacağım anne.' diyordu. Çok dürüst, namuslu, pozitif insandı. Güler yüzlüydü, derslerine çalışırdı. İşinde, gücünde bir kızdı. Allah, o acıyı ona yaşatanların aynısı onlara yaşatsın.

“SANKİ RÜYADAYIZ”

Baba Mehmet Aslan, ise gözyaşları içinde “Bugün 11'inci yıl. Sanki rüyadayız, 11 yıl geçmiş. Uzak ve yakın diyarlardan bizi yalnız bırakmayan bütün dostlara selam olsun. Ben aslında çok konuşurum ama bugün konuşamayacağım. Sevgiden, adaletten başka bu işin çıkış yolu yok” diye konuştu.

