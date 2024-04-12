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UEFA Galatasaray'ın cezasını açıkladı! Okan Buruk'a men! Kaan Ayhan...

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UEFA Galatasaray&#039;ın cezasını açıkladı! Okan Buruk&#039;a men! Kaan Ayhan...

Spor Haberleri

UEFA Disiplin Komitesi, Galatasaray'a 22 Şubat'ta oynanan Sparta Prag maçı nedeniyle verilen cezaları açıkladı. Teknik direktör Okan Buruk, maç ve performans analisti Serhat Doğan ve Kaan Ayhan ceza aldı.

UEFA Disiplin Komitesi, Galatasaray'ın Sparta Prag'a 4-1 yenilip Avrupa'ya veda ettiği maçın son düdüğünün ardından çıkan kavga nedeniyle verdiği cezaları açıkladı.

Açıklanan cezalar şöyle; 

-Okan Buruk'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası 

-Kaan Ayhan'a sert müdahalesi nedeniyle 1 maç ceza 

-Maç ve performans analisti Serhat Doğan'a saldırı nedeniyle 3 maç men cezası

UEFA Galatasaray'ın cezasını açıkladı! Okan Buruk'a men! Kaan Ayhan... - 1. Resim

NELER OLMUŞTU?

Maçın hakemi Anthony Taylor son düdüğü çaldıktan sonra tansiyon gerildi.  Prag'lı bir yetkili ile Sarı-Kırmızılı kulübe arasında yaşanan gerginlik saniyeler içerisinde büyüdü. Sarı-kırmızılı bir yetkilinin Praglı yetkiliye tekme attığı görüldü. 

Maçın ardından açıklama yapan Buruk "Ben maçtan sonra yaşananlar için özür dilemek istiyorum. Maç sonundaki görüntüler hoş değildi. Burada bizim de hatalarımız oldu. Rakibimizin de hataları oldu. Harasin maç sonunda soyunma odasına geldi benden özür diledi. Ben de ona sarıldım, tebrik ettim" demişti.

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