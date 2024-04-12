Galatasaray'da 9 ismin bileti kesildi! Yapılanma kararı sonrası yolun sonu
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Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezonun kadro yapılanması planlanıyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılardan 9 ismin, takıma veda edeceği iddia edildi. İşte Galatasaray'da gönderilmesi beklenen o isimler...
Süper Lig'de 24.kez lig şampiyonluğuna uzanmak isteyen Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmaları yürütülüyor. Bir yandan kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar bir yandan da takımdan gönderilecek oyuncuları netleştirmeye başladı.
Beklentilerin altında kalıp, yüksek maaş alan oyuncuları göndermek isteyen sarı-kırmızılar, Akşam'ın haberine göre; bu oyuncularla vedalaşacak.
-Serge Aurier
-Ndombele
-Carlos Vinicius
-Sergio Oliveira
-Tete
-Hakim Ziyech (Karar sezon sonu)
-Kerem Aktürkoğlu (Oyuncu Avrupa'da forma giymek istiyor, teklif gelirse satılacak)
-Barış Alper Yılmaz (Teklifler değerlendirilecek)
-Abdülkerim Bardakcı (Teklifler değerlendirilecek)