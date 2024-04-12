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Galatasaray'da 9 ismin bileti kesildi! Yapılanma kararı sonrası yolun sonu

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Spor Haberleri

Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezonun kadro yapılanması planlanıyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılardan 9 ismin, takıma veda edeceği iddia edildi. İşte Galatasaray'da gönderilmesi beklenen o isimler...

Süper Lig'de 24.kez lig şampiyonluğuna uzanmak isteyen Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmaları yürütülüyor. Bir yandan kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar bir yandan da takımdan gönderilecek oyuncuları netleştirmeye başladı. 

Beklentilerin altında kalıp, yüksek maaş alan oyuncuları göndermek isteyen sarı-kırmızılar, Akşam'ın haberine göre; bu oyuncularla vedalaşacak. 

Galatasaray'da 9 ismin bileti kesildi! Yapılanma kararı sonrası yolun sonu - 1. Resim

-Serge Aurier

-Ndombele

-Carlos Vinicius

-Sergio Oliveira

-Tete

-Hakim Ziyech (Karar sezon sonu)

-Kerem Aktürkoğlu (Oyuncu Avrupa'da forma giymek istiyor, teklif gelirse satılacak)

-Barış Alper Yılmaz (Teklifler değerlendirilecek)

-Abdülkerim Bardakcı (Teklifler değerlendirilecek)

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