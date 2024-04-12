Galatasaray'da 9 ismin bileti kesildi! Yapılanma kararı sonrası yolun sonu

Düzenleyen: Songül Soysal 12 Nisan 2024 13:53 - Güncelleme: 12 Nisan 2024 14:29 - Güncelleme:

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Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezonun kadro yapılanması planlanıyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılardan 9 ismin, takıma veda edeceği iddia edildi. İşte Galatasaray'da gönderilmesi beklenen o isimler...