Barış Alper Yılmaz için 20 milyon euro! Galatasaray rekor satışlarını sürdürecek

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 10 Nisan 2024 22:30 - Güncelleme: 10 Nisan 2024 22:31 - Güncelleme:

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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz için Avrupa devleri sıraya girdi. Sarı kırmızılı takımın milli oyuncu için en az 20 milyon euro gelir hedeflediği öğrenildi.