Barış Alper Yılmaz için 20 milyon euro! Galatasaray rekor satışlarını sürdürecek
Spor Haberleri
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz için Avrupa devleri sıraya girdi. Sarı kırmızılı takımın milli oyuncu için en az 20 milyon euro gelir hedeflediği öğrenildi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da gözler Barış Alper Yılmaz'a çevrildi.
Okan Buruk'un en çok güvendiği isimlerin başında gelen genç yıldız için Bundesliga ve Serie A'dan takımların nabız yokladığı iddia edildi.
EURO 2024 kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılan milli oyuncu için turnuvanın ardından karar verilecek.
GALATASARAY EN AZ 20 MİLYON EURO İSTİYOR
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın kadroya alacağı 23 yaşındaki oyuncunun göstereceği performans bonservis bedelinde belirleyici olacak.
Geçen sezondan bu yana gösterdiği performansla Okan Buruk'un vazgeçilmez isimleri arasında gösterilen Barış'ın en az 20 milyon euro kazandırarak transfer olması bekleniyor.
Öte yandan Avrupa takımlarının gözlemcileri yarın oynanacak Galatasaray - Antalyaspor maçını stadyumdan canlı izleyecek.