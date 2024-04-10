Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Barış Alper Yılmaz için 20 milyon euro! Galatasaray rekor satışlarını sürdürecek

Barış Alper Yılmaz için 20 milyon euro! Galatasaray rekor satışlarını sürdürecek

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz için 20 milyon euro! Galatasaray rekor satışlarını sürdürecek

Spor Haberleri

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz için Avrupa devleri sıraya girdi. Sarı kırmızılı takımın milli oyuncu için en az 20 milyon euro gelir hedeflediği öğrenildi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da gözler Barış Alper Yılmaz'a çevrildi.

Okan Buruk'un en çok güvendiği isimlerin başında gelen genç yıldız için Bundesliga ve Serie A'dan takımların nabız yokladığı iddia edildi.

EURO 2024 kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılan milli oyuncu için turnuvanın ardından karar verilecek.

GALATASARAY EN AZ 20 MİLYON EURO İSTİYOR

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın kadroya alacağı 23 yaşındaki oyuncunun göstereceği performans bonservis bedelinde belirleyici olacak.

Geçen sezondan bu yana gösterdiği performansla Okan Buruk'un vazgeçilmez isimleri arasında gösterilen Barış'ın en az 20 milyon euro kazandırarak transfer olması bekleniyor.

Öte yandan Avrupa takımlarının gözlemcileri yarın oynanacak Galatasaray - Antalyaspor maçını stadyumdan canlı izleyecek.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Spor
Cristiano Ronaldo'dan Ramazan Bayramı paylaşımı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cristiano Ronaldo'dan Ramazan Bayramı paylaşımı - SporCristiano Ronaldo'dan Ramazan Bayramı paylaşımıHollandalı efsaneden Haaland'a sert sözler! 'İşe yaramaz' - SporHollandalı efsaneden Haaland'a sert sözler! 'İşe yaramaz'Şampiyonlar Ligi'nde dev maç! PSG ile Barcelona karşılaşıyor - SporŞampiyonlar Ligi'nde dev maç! PSG ile Barcelona karşılaşıyorAtletico Madrid ve Dortmund kozlarını Şampiyonlar Ligi'nde paylaşıyor! İlk 11'ler belli oldu - SporAtletico Madrid ve Dortmund kozlarını Şampiyonlar Ligi'nde paylaşıyor! İlk 11'ler belli olduÇağlar Söyüncü Olympiakos maçı öncesi konuştu! 'Çift ayaklı maç olduğunun bilincindeyiz' - SporÇağlar Söyüncü Olympiakos maçı öncesi konuştu! 'Çift ayaklı maç olduğunun bilincindeyiz'Yusuf Yazıcı Fenerbahçe'yi istediğini açıkladı - SporYusuf Yazıcı Fenerbahçe'yi istediğini açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...