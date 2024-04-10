Galatasaray'dan Sergio Oliveira kararı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın Sergio Oliveira için gelecek sezon gelen tekliflere açık olacağı ve kadro planlamasında düşünmediği öne sürüldü.
Trendyol Süper Lig'de son 7 haftaya girilirken, Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması başladı.
Sarı-kırmızılı yönetim gelecek sezon kadro planlamasında düşünmediği oyuncuları belirlemeye başladığı öne sürüldü.
TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray'ın Sergio Oliveira ile sezon sonunda yolları ayıracağı kaydedildi.
Portekizli tecrübeli orta saha, Teknik Direktör Okan Buruk ile tartışmasının ardından Beşiktaş mücadelesinde kadro dışarı bırakılmıştı. Oliveira özür dilemesinin ardından affedilse de kadroda kendine yer bulamadı.
Ayrıca Okan Buruk'un da Oliveira'nın performansından memnun kalmadığı aktarıldı.
Bu sezon göğsünden sakatlık yaşayan 31 yaşındaki futbolcu yaklaşık 3 ay formasından uzak kalmıştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi