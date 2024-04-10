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Galatasaray'dan Sergio Oliveira kararı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;dan Sergio Oliveira kararı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Sergio Oliveira için gelecek sezon gelen tekliflere açık olacağı ve kadro planlamasında düşünmediği öne sürüldü.

Trendyol Süper Lig'de son 7 haftaya girilirken, Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması başladı.

Sarı-kırmızılı yönetim gelecek sezon kadro planlamasında düşünmediği oyuncuları belirlemeye başladığı öne sürüldü.

Galatasaray'dan Sergio Oliveira kararı - 1. Resim

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray'ın Sergio Oliveira ile sezon sonunda yolları ayıracağı kaydedildi.

Portekizli tecrübeli orta saha, Teknik Direktör Okan Buruk ile tartışmasının ardından Beşiktaş mücadelesinde kadro dışarı bırakılmıştı. Oliveira özür dilemesinin ardından affedilse de kadroda kendine yer bulamadı. 

Galatasaray'dan Sergio Oliveira kararı - 2. Resim

Ayrıca Okan Buruk'un da Oliveira'nın performansından memnun kalmadığı aktarıldı. 

Bu sezon göğsünden sakatlık yaşayan 31 yaşındaki futbolcu yaklaşık 3 ay formasından uzak kalmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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