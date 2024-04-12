Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray fotoğraflı açıklaması! O sözleri tepki geçmişti

Inter'de başarılı bir sezon geçiren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, önceki gün verdiği bir röportajda Galatasaray sorusu sonrası kullandığı ifadelerle tepki çekmişti. Çalhanoğlu'ndan gelen tepkiler sonrası, fotoğraflı açıklama geldi. İşte detaylar...

30 yaşındaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, CBS Sport'da verdiği röportajda kendisine yöneltilen bir soru üzerine çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

"Kendini bir Galatasaray taraftarı olarak tanımlıyorsun ama hiç Türkiye'de oynamadın. Kendini Galatasaray forması giyerken hayal ediyor musun?" sorusuna cevap veren Çalhanoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dürüst olmam gerekirse hayır. Avrupa'da oynamayı seviyorum. Tüm hedefim kariyerimi Avrupa'da geçirmek, en üst seviyede kalmak. Türkiye Süper Ligi'ni takip ediyorum. Geçen ay olanlardan daha iyi işler yaparlar diye umuyorum."

FOTOĞRAFLI AÇIKLAMA

Çalhanoğlu'nun bu sözleri sosyal medyada tepki çekerken, Çalhanoğlu'ndan jet hızıyla bir açıklama geldi. Çalhanoğlu, "Galatasaray'a duyduğum sevgiyi, saygıyı hiçbir zaman saklamadım" ifadelerini kullanan 30 yaşındaki 10 numara, Galatasaray formalı fotoğrafını da paylaştı.

İşte Çalhanoğlu'nun o açıklaması:

"Dün bir röportajda kullandığım ifadelerin yanlış anlaşıldığını belirtmek istiyorum.

Bu yanlış anlaşılmanın dil farklılığından kaynaklandığını düşünüyorum.

Her zaman şeffaf ve dürüstlüğü prensip edinmiş biri olarak herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep vermemek adına bu açıklamayı yapmam gerek.

Ben her zaman dürüstlüğe önem verdim ve Galatasaray'a duyduğum sevgiyi, saygıyı hiçbir zaman saklamadım.

Hiçbir kulübe hiçbir zaman bir saygısızlık yapmam söz konusu olmadı, olamaz.

Söylediklerim bir kulüp özelinde değil, ülke futbolumuzun gelişmesi temennisi özelindeydi.

Son aylarda ülkemiz futbolunda yaşananlar herkesin malumu. Bu yaşananların marka değerimizi olumsuz etkilediği de çok açık.

Benim en büyük temennim ülke futbolunda herkesin bir araya gelip futbolumuzun seviyesini yukarı çekmesi. Çünkü bu yaşananların tek zararının kendimize olduğu ortada.

Eğer futbolumuzu hakkettiği yere getirirsek zaten Dünya üzerindeki her futbolcu Türkiye'de oynamak isteyecektir, genç yaşlarında dahi.

Bunu başaracak potansiyelimiz, Avrupa'nın en iyi takımlarıyla Şampiyonlar Ligi'nde rekabet edebilecek kapasitemiz var. Yeter ki ülkece artık bunu yapmaya karar verelim.

Söylemek istediklerim bundan ibaretti."